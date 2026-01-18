Дефицит бюджета "Укрзализныци" в 2026 году составляет 38 млрд грн

АО "Укрзализныця" закончит 2026 год с дефицитом бюджета в 38 млрд. грн. даже после оптимизации расходов на 10,2 млрд. грн. Часть убытков покроет госбюджет, остальные из-за повышения тарифов на грузовые перевозки, речь идет только о параметрах и сроках индексации.

Как информирует Delo.ua, об этом в интервью " Укринформу " рассказал заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста.

"Укрзализныце" нужно финансировать немало аспектов своей деятельности, и в приоритете сейчас безопасность и работники. Однако вопрос — откуда взять на это деньги при значительном падении объемов грузовых перевозок, росте расходов и исторической долговой нагрузке, которая тянется от ЕВРО-2012 и еще раньше.

"Дефицит бюджета АО "Укрзализныця" оценивается в 38 млрд грн на 2026 год, и это уже с оптимизационной программой УЗ на 10,2 млрд грн", - отметил Балеста.

По словам замминистра, часть расходов, в том числе ущерб от пассажирских перевозок, реально финансировать из государственного бюджета. Другую часть предлагается перекрывать индексацией тарифов на грузовые перевозки.

"Одним из вариантов решения этих проблем может быть индексация, но она точно должна быть понятна бизнесу", — подчеркнул Балеста.

На вопрос, состоится ли индексация тарифов, замминистра ответил, что вопрос больше в ее параметрах и сроках. Параллельно государство ищет возможности максимально поддержать "Укрзализныцю" из бюджета, чтобы снизить нагрузку на бизнес.

Балеста отметил, что нужно найти баланс между финансовой устойчивостью "Укрзализныци" и сохранением конкурентоспособности украинского бизнеса с учетом господдержки.

Реформа не сделает перевозки дешевыми

Замминистра призвал честно признать, что даже полная реформа "Укрзализныци" или частичная реформа тарифной политики не сделает перевозки для бизнеса дешевыми автоматически.

"Часто призывы "сначала реформа, затем тарифы" используются как аргумент для отсрочки решений. Нужно обеспечить финансовую стабильность Укрзализныци в условиях войны, в первую очередь сохранить персонал и безопасность движения. Без этого железная дорога не сможет выполнять свою роль как критическая инфраструктура для экономики", - подытожил Балеста.

Добавим, "Укрзализныця" в январе-сентябре 2025 года снизила доход от обычной деятельности на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 66,03 млрд грн. При этом чистый убыток составил 7,32 млрд грн против чистой прибыли 1,66 млрд грн за январь-сентябрь 2024 года.