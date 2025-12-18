В этом году "Укрзализныця" подписала договоров поставки более чем на 38 млрд грн: что покупала компания

В 2025 году "Укрзализныця" заключила соглашений по поставке разной продукции на 38,3 млрд грн. К торгам присоединились почти 850 новых участников. Наибольшие объемы закупок пришлись на горючее, электроэнергию и пассажирские вагоны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

По словам директора по закупкам общества Александра Находа, всего за право сработать с государственным гигантом соревновались более 3 000 компаний, а более 2 000 из них стали официальными поставщиками.

Уровень конкуренции держится на отметке "почти двое на одно место" (1,89 участника на торги), а более 67% объявленных тендеров завершаются успешным подписанием контракта.

Что покупала "Укрзализныця"?

Больше всего средств направили на:

энергию и горючее — нефть, дистилляты и электроэнергия;

обновление парка - новые пассажирские вагоны и запчасти к локомотивам;

инфраструктуру - рельсы, металлопрокат и смазочные материалы;

сервис - услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава.

Прозрачность дает результаты

Долгое время государственные закупки считались сложной и закрытой сферой, но ситуация меняется. Опрос участников рынка показал, что 65% предпринимателей положительно оценивают закупочную деятельность общества.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины". Документ призван коренным образом изменить принципы работы "Укр железной дороги " и интегрировать ее в единую транспортную сеть Евросоюза.