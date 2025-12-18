Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В этом году "Укрзализныця" подписала договоров поставки более чем на 38 млрд грн: что покупала компания

поезд
За этот год "Укрзализныця" заключила договоров более чем на 38 млрд грн / Укрзалізниця

В 2025 году "Укрзализныця" заключила соглашений по поставке разной продукции на 38,3 млрд грн. К торгам присоединились почти 850 новых участников. Наибольшие объемы закупок пришлись на горючее, электроэнергию и пассажирские вагоны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

По словам директора по закупкам общества Александра Находа, всего за право сработать с государственным гигантом соревновались более 3 000 компаний, а более 2 000 из них стали официальными поставщиками.

Уровень конкуренции держится на отметке "почти двое на одно место" (1,89 участника на торги), а более 67% объявленных тендеров завершаются успешным подписанием контракта.

Что покупала "Укрзализныця"?

Больше всего средств направили на:

  • энергию и горючее — нефть, дистилляты и электроэнергия;
  • обновление парка - новые пассажирские вагоны и запчасти к локомотивам;
  • инфраструктуру - рельсы, металлопрокат и смазочные материалы;
  • сервис - услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава.

Прозрачность дает результаты

Долгое время государственные закупки считались сложной и закрытой сферой, но ситуация меняется. Опрос участников рынка показал, что 65% предпринимателей положительно оценивают закупочную деятельность общества.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины". Документ призван коренным образом изменить принципы работы "Укр железной дороги " и интегрировать ее в единую транспортную сеть Евросоюза.

Автор:
Татьяна Ковальчук