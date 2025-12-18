Цьогоріч "Укрзалізниця" підписала договорів постачання на понад 38 млрд грн: що купувала компанія

У 2025 році "Укрзалізниця" уклала угод щодо постачання різної продукції на 38,3 млрд грн. До торгів долучилися майже 850 нових учасників. Найбільші обсяги закупівель припали на пальне, електроенергію та пасажирські вагони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

За словами директора із закупівель товариства Олександра Находа, Загалом за право зпрацювати з державним гігантом змагалися понад 3 000 компаній, а понад 2 000 з них — стали офіційними постачальниками.

Рівень конкуренції тримається на позначці "майже двоє на одне місце" (1,89 учасника на торги), а понад 67% оголошених тендерів завершуються успішним підписанням контракту.

Що купувала "Укрзалізниця"?

Найбільше коштів спрямували на:

енергію та пальне — нафта, дистиляти та електроенергія;

оновлення парку — нові пасажирські вагони та запчастини до локомотивів;

інфраструктуру — рейки, металопрокат та мастильні матеріали;

сервіс — послуги з ремонту та технічного обслуговування рухомого складу.

Прозорість дає результати

Тривалий час державні закупівлі вважалися складною та закритою сферою, але ситуація змінюється. Опитування учасників ринку показало, що 65% підприємців позитивно оцінюють закупівельну діяльність товариства.

