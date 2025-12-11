У 2026 році "Укрзалізниця" має виплатити майже 800 млн євро фінансових забовʼязань

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) готується до складного фінансового періоду. У 2026 році на компанію чекають значні виплати старих фінансових зобов'язань, які сягають майже 800 мільйонів євро. Водночас наступний рік відкриває і нові можливості для розвитку компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста.

Посадовець підкреслив, що таке навантаження є суттєвим і становить приблизно третину всіх очікуваних доходів УЗ.

"Фінансовий стан "Укрзалізниці" залишається складним, і за підсумками року збиток буде більшим, ніж наприкінці 2024-го. Це реальність, з якою ми працюємо, крок за кроком", — зауважив Балеста.

Причини фінансових складнощів

За словами замміністра, основними чинниками, які суттєво погіршили фінансовий стан "Укрзалізниці", є наслідки російської агресії: скорочення обсягів перевезення вантажів удвічі, значний ріст витрат, а також потреба у відновленні інфраструктури та рухомого складу Попри ці виклики, держава вже продемонструвала свою підтримку.

Балеста підкреслив, що у 2025 році держава та УЗ спільно забезпечили необхідну ліквідність і не допустили ризику неплатоспроможності. Протягом року уряд виділив для УЗ понад 17 мільярдів гривень.

Реструктуризація та розвиток

З огляду на $800-мільйонний борг, одним із ключових завдань "Укрзалізниці" на найближчий період є реструктуризація фінансових зобов’язань. Це необхідно, щоб компанія та держава зберегли стабільність і могли впевнено рухатися далі.

Водночас, 2026 рік відкриває і нові можливості для розвитку:

очікується старт важливого інфраструктурного проєкту – будівництва євроколії від польського кордону до Львова;

продовжиться оновлення парку пасажирських вагонів;

заплановано розширення міжнародних маршрутів та подальша модернізація рухомого складу.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України поділилося планами щодо розвитку залізничного транспорту на наступний рік. Проєкти охоплюють модернізацію, цифровізацію та євроінтеграцію. Серед них: механізм держзамовлення на пасажирські перевезення, будівництво євроколії, нові вагони та Wi-Fi у потягах.