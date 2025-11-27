Через російські атаки "Укрзалізниця" втратила 60 пасажирських вагонів у 2025 році

У 2025 році АТ "Укрзалізниця" зіткнулася з критичними прямими втратами пасажирського рухомого складу, спричиненими цілеспрямованими російськими обстрілами. Підприємство втратило 60 вагонів внаслідок ударів армії РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Railinsider.

Загалом, за весь період повномасштабного вторгнення, "Укрзалізниця" втратила 340 пасажирських вагонів.

Ситуація з пасажирським парком залишається складною:

60 вагонів було знищено прямими ударами з боку РФ;

6 вагонів списано через досягнення граничного віку експлуатації;

понад 100 вагонів наразі перебувають у ремонті, чекаючи на відновлення.

Оновлення парку

Попри ці значні втрати, компанії вдалося фактично компенсувати прямі збитки за рахунок активного оновлення та ремонту парку.

"Ми активно ремонтуємо вагони. Також у 2025 році вдалося 66 нових вагонів поставити на рейки, тож фактично компенсували цю втрату", — зазначив голова правління компанії Олександр Перцовський під час презентації нового графіка руху поїздів на 2026 рік..

Зокрема, серед отриманих у 2025 році 66 нових вагонів — 16 плацкартних. Додатково 40 вагонів пройшли капітально-відновлювальний ремонт, що дозволило частково перекрити втрати, спричинені ворожими атаками.

Залежність від підтримки та ризики

Голова правління УЗ наголосив, що стабільність пасажирських перевезень напряму залежить від підтримки держави та регулярного оновлення парку.

"З таким вибуттям для нас це критично, щоб графіки планувати", — підкреслив Перцовський.

У компанії зазначили, що удари по залізничній інфраструктурі продовжують створювати масштабні ризики для пасажирського сектору. Своєчасне постачання нового рухомого складу залишається ключовою умовою збереження регулярності руху потягів.

Удари РФ по "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Вночі 18 листопада російська армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та низці залізничних станцій на Харківщині.

25 листопада повідомлялося, що внаслідок атаки російської армії пошкоджені вагони та контактні мережі "Укрзалізниці" та портова інфраструктура у Чорноморську Одеської області.