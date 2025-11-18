Запланована подія 2

Армія РФ завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині: пошкоджено вокзал (ФОТО)

удар по Дніпру
Ворог вдарив по вокзалу у Дніпрі / Мінрозвитку громад і територій

Вночі 18 листопада російська армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та низці залізничних станцій на Харківщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, у Дніпрі обійшлося без постраждалих.

Кулеба розповів, що критичні ураження десятками БПЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому.

Також суттєво зруйнований основний ремонтний цех та пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення.

Фото 2 — Армія РФ завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині: пошкоджено вокзал (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині: пошкоджено вокзал (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині: пошкоджено вокзал (ФОТО)

Також унаслідок обстрілу Дніпра приблизно на дві з половиною години виникла затримка пасажирських поїздів Запоріжжя — Перемишль та Дніпро — Холм, повідомили в "Укрзалізниці".

Там зауважили, що вибуховою хвилею вибило декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Окрім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники залучили резервні тепловози.

Також, за словами Кулеби, ворог завдав удари по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.

"Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками", - підкреслив Кулеба.

Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.  

Так, 8 листопада внаслідок масованої ворожої атаки по Полтавській області зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури.

Автор:
Світлана Манько
