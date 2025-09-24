Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв'ю Reuters.

"Їхня перша мета — посіяти паніку серед пасажирів, друга — вдарити по економіці загалом", — сказав Перцовський, наголосивши, що це все удари по цивільній інфраструктурі

Залізничні напади посилилися

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Залізниця також має вирішальне значення для перевезення військової техніки та комерційних вантажів, хоча обсяги останніх значно скоротилися за час війни.

За словами Перцовського, з середини літа Росія атакувала залізничні електропідстанції та інші вузли інфраструктури в середньому шістьма-семи далекобійними дронами щоночі.

На його думку, атаки, від яких постраждали десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості далекобійних безпілотників, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

"Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати дрони для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей", - зауважив очільник "Укрзалізниці".

За його словами, безпосереднє переривання руху поїздів після нападу зазвичай триває від шести до дванадцяти годин, а електровози замінюють на дизельні локомотиви поки відновлюють електропостачання.

Перцовський заявив, що перебої з перевезеннями були мінімізовані, а транзит військових вантажів не постраждав.

"Вони... діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей", - наголосив очільник "Укрзалізниці".

За оцінками Світового банку, приблизно 30% української залізниці перебуває в стадії "пошкодження-відновлення".

Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.

Так, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській та Черкаській областях.Через знеструмлення затримувалися понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.

А уночі 23 вересня російські війська знову атакували дронами залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області.