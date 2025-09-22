Запланована подія 2

"Укрзалізниця" повідомляє про тимчасові зміни руху поїздів на Прикарпатті: що відомо

"Укрзалізниця"
Тимчасові обмеження на залізниці / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” повідомляє про тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів на Прикарпатті у зв’язку з плановими ремонтно-колійними роботами. Роботи проводяться у міжсезоння, щоб забезпечити безпеку та комфорт пасажирських перевезень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Про ремонтні роботи та графік руху 

В пресслужбі наголошують, що в міжсезоння залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. З 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде виконуватися ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. У цей період можливі тимчасові зміни маршрутів і розкладу руху низки поїздів, про що пасажирам радять враховувати при плануванні подорожей.

Обмеження маршрутів:

  • № 233/234 Київ – Рахів: курсуватиме лише до станції Ворохта до 13.10.
  •  № 143/144 Суми – Рахів: курсуватиме лише до станції Ворохта до 15.10.

Додаткові зміни по № 233/234 Київ – Ворохта:

  • Не курсуватиме з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
  • Не курсуватиме з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Безпересадкові вагони не курсуватимуть:

  • Чернігів – Рахів: 29.09 – 17.10.
  • Ковель – Рахів: 29.09 – 15.10.

Поїзди, що курсуватимуть лише до Львова:

  • № 143/144 Суми – Ворохта (Рахів): 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
  • № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Поїзди, що курсуватимуть лише до Ворохти (28.09 – 12.10):

  • № 57/58 Київ – Ясіня.
  • № 257/258 Кропивницький – Ясіня.
  • № 55/56 Київ – Рахів.
  • № 15/16 Харків – Ясіня.
  • № 108/107 Кривий Ріг – Ясіня.

Поїзди, що курсуватимуть лише до Івано-Франківська (28.09 – 12.10):

  • № 6/5 Запоріжжя – Ясіня.
  • № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня.

Обмежений маршрут поїзда № 95/96 Київ – Рахів:

  • До Ворохти з Києва: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10..
  • З Ворохти: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
  • До Івано-Франківська з Києва: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
  • З Івано-Франківська: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

Поїзд № 26/25 Одеса – Ясіня: курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці (28.09 – 12.10).

Поїзди, що не курсуватимуть у певні дати:

  • № 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ: 22, 23, 24, 29, 30.09 та 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10 (у зворотному напрямку відповідно).
  • № 751/752 Київ – Івано-Франківськ – Київ: 23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.

Зміни маршрутів через Стрий (замість Ходорова):

  • № 142/141 Чернігів – Івано-Франківськ
    • З Чернігова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
    • З Івано-Франківська: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
  • З Чернігова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
  • З Івано-Франківська: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
  • № 228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ
    • З Краматорська: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10.
    • З Івано-Франківська: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.
  • З Краматорська: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10.
  • З Івано-Франківська: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.

В "Укрзалізниці" наголосили, що безпека руху залишається головним пріоритетом, тому залізничники проводять планові ремонтні роботи, навіть якщо це тимчасово створює незручності для пасажирів. Водночас пасажирам радять заздалегідь планувати свої подорожі з урахуванням тимчасових змін у розкладі.

Окрім цього, щоб задовільнити попит пасажирів, “Укрзалізниця” призначає курсування трьох додаткових поїздів, які з’єднають сполученням Київ та Одесу зі Львовом.

Автор:
Ольга Опенько