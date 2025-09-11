Запланована подія 2

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди за популярними маршрутами: деталі

Щоб задовільнити попит пасажирів, “Укрзалізниця” призначає курсування трьох додаткових поїздів, які з’єднають сполученням Київ та Одесу зі Львовом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Додаткові поїзди

Зазначається, що на маршрути виїдуть поїзди:

  • № 168/167 Львів – Одеса: відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.
  • № 243/244 Київ – Львів: відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.
  • № 289/290 Київ – Львів: відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.

Розклад та квитки

В УЗ зауважують, що на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі.

При купівлі квитків пасажирам радять уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу.

 Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті "Укрзалізниці". 

Продаж квитків відкрито в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Також “Укрзалізниця” призначає 5 додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України.  

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.

Світлана Манько