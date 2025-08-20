Запланована подія 2

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди у різні куточки України: деталі

Укрзалізниця
Фото: УЗ / Укрзалізниця

АТ “Укрзалізниця” призначає 5 додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України.  

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що додатковий поїзд № 249/250 Київ — Львів відправлятиметься з Києва та Львова 27, 28 серпня.

Поїзд № 220/219 Київ — Дніпро відправлятиметься з Києва та Дніпра 25, 28, 30, 31 серпня.

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець відправлятиметься з Києва та Трускавця 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня.

Поїзд № 218/217 Чоп — Львів відправлятиметься з Чопа та Львова1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.

Додатковий поїзд № 284/283 Ужгород — Київ курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

Цей поїзд підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку.

 Квитки можна придбати:

  • онлайн на booking.uz.gov.ua;
  • у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
  • у касах вокзалів.

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.

Автор:
Світлана Манько