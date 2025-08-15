"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Полтава: дати і графік руху

Щоб забезпечити пасажирів додатковими місцями, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №222/221 Київ – Полтава. Він курсуватиме з 3 по 29 вересня по непарних числах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.



Графік руху:

з Києва: відправлення о 07:57, прибуття до Полтави о 12:39 ;

з Полтави: відправлення о 14:59, прибуття до Києва о 20:10.

Перевізник звертає увагу пасажирів на те, що у Полтаві поїзд прибуває та відправляється з Київського вокзалу і робитиме зупинки в Гребінці, Лубнах та Миргороді.

У складі поїзда — купейні та плацкартні вагони, адаптовані для денних поїздок. Цей маршрут став можливим завдяки оптимізації руху одного з нічних поїздів, який тепер не простоює вдень, а використовується для додаткових рейсів.

Квитки вже доступні для купівлі онлайн та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає нові поїзди Чоп – Кременчук та Ясіня – Кропивницький.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на другу половину серпня, щоб задовольнити високий попит на напрямку Київ — Львів та інші популярні маршрути.