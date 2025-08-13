Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
"Укрзалізниця" додала поїзди з Києва до Львова та Вінниці

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" додала поїзди

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на другу половину серпня, щоб задовольнити високий попит на напрямку Київ — Львів та інші популярні маршрути.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Рішення стало можливим завдяки більш ефективному використанню вагонів: після прибуття з основного рейсу вони одразу вирушають у наступну подорож, виконуючи ще одне коло.

Додаткові рейси заплановані на такі дати:

  • № 249/250 Київ — Львів: 18 та 19 серпня;
  • № 243/244 Київ — Львів: 16, 17 та 20 серпня;
  • № 775/776 Київ — Вінниця: 31 серпня.

Через специфіку курсування ці поїзди складатимуться зі звичайних спальних вагонів з місцями для сидіння. Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Загалом, з початком літа “Укрзалізниця” призначила 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

Автор:
Тетяна Гойденко