"Укрзалізниця" додала поїзди з Києва до Львова та Вінниці

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на другу половину серпня, щоб задовольнити високий попит на напрямку Київ — Львів та інші популярні маршрути.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Рішення стало можливим завдяки більш ефективному використанню вагонів: після прибуття з основного рейсу вони одразу вирушають у наступну подорож, виконуючи ще одне коло.

Додаткові рейси заплановані на такі дати:

№ 249/250 Київ — Львів: 18 та 19 серпня;

№ 243/244 Київ — Львів: 16, 17 та 20 серпня;

№ 775/776 Київ — Вінниця: 31 серпня.

Через специфіку курсування ці поїзди складатимуться зі звичайних спальних вагонів з місцями для сидіння. Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Загалом, з початком літа “Укрзалізниця” призначила 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.