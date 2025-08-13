Запланована подія 2

"Укрзализныця" добавила поезда из Киева во Львов и Винницу

"Укрзализныця" добавила поезда

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на вторую половину августа, чтобы удовлетворить высокий спрос в направлении Киев — Львов и другие популярные маршруты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ .

Решение стало возможным благодаря более эффективному использованию вагонов: по прибытии из основного рейса они сразу отправляются в следующее путешествие, выполняя еще один круг.

Дополнительные рейсы запланированы на следующие даты:

  • № 249/250 Киев - Львов: 18 и 19 августа;
  • № 243/244 Киев - Львов: 16, 17 и 20 августа;
  • № 775/776 Киев - Винница: 31 августа.

По специфике курсирования эти поезда будут состоять из обычных спальных вагонов с местами для сидения. Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци".

В общем, с началом лета "Укрзализныця" назначила 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.

Автор:
Татьяна Гойденко