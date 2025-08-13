"Укрзализныця" заблокировала 271 аккаунт за попытки массового выкупа билетов на внутренние рейсы

"Укрзализныця" обновила результаты усиленного контроля за онлайн-продажей билетов на внутренние маршруты, введенного после аналогичных мер по международным сообщениям. Только через неделю — с 4 по 10 августа — был идентифицирован и заблокирован 271 аккаунт, причастный к массовым выкупам или манипуляциям с приложением перевозчика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ .

Всего с марта 2025 заблокировано уже 3 806 таких учетных записей.

Как работают билетные спекулянты онлайн

По данным компании, нарушители пытаются обойти антифрод-систему несколькими способами:

создают много связанных аккаунтов и покупают билеты с каждого, чтобы избежать лимита;

удерживают бронирование без оплаты, ожидая "заказа" со стороны третьих лиц;

скупают большое количество билетов на разные фамилии;

осуществляют избыточное количество поисковых запросов, перегружая систему, что характерно для бот-аккаунтов;

привязывают многие аккаунты к одной банковской карточке, пытаясь скрыть реальные объемы покупок.

Среди показательных случаев блокировки, которые приводит "Укрзалізниця", есть история пользователя, который создал восемь связанных аккаунтов, покупал билеты на разные фамилии, а затем удалял и повторно регистрировал аккаунты, чтобы обойти ограничения.

В противном случае один человек зарегистрировал 18 взаимосвязанных аккаунтов, используя их исключительно для массовой покупки билетов и обхода установленных лимитов. Зафиксированы и попытки бронирования без оплаты: новый аккаунт, созданный 2 августа, 134 раза резервировал места на 15 минут, но ни разу не завершил оплату.

Еще один пользователь приобрел более 200 билетов, оправдывая организацией поездок для детских групп, однако проверка показала, что эта информация не соответствует действительности. По аналогии с банковской сферой "Укрзалізниця" усилила идентификацию клиентов и ввела систему мониторинга аномальной активности. Оцениваются не только количество билетов и фамилии пассажиров, но и поведенческие паттерны в системе, которые могут свидетельствовать о спекулятивных намерениях.

Альтернатива для групповых перевозок

Для организаторов официальных групповых поездок "Укрзализныця" предлагает отдельный сервис services.uz.gov.ua, который работает по прозрачным правилам и приоритетам для детских групп и льготных категорий. Из-за дефицита подвижного состава даже этот сервис не всегда может удовлетворить все заявки.

В "Укрзализныце" заверили, что борются с перекупами. Так, ранее было заблокировано более 2800 аккаунтов за нарушение правил покупки. Также в УЗ рассматривают валидацию через приложение "Действие" для самых популярных внутренних рейсов в пик сезона.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов .