"Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для трех поездов: изменения для пассажиров

С 1 августа в тестовом режиме вводится верификация пассажиров через "Дія. Підпис" при покупке билетов на три поезда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

"Дія. Підпис" для билетов на поезда

"Укрзализныця" учла пожелания пассажиров и скорректировала перечень рейсов, для которых с 1 августа в тестовом режиме вводится верификация через "Дія. Підпис".

Это нововведение призвано предотвратить злоупотребления и борьбу с билетными спекулянтами.

Подтверждение личности будет необходимо при покупке билетов на следующие внутренние поезда:

№29/30 Киев - Ужгород; №12 Львов - Одесса; №27/28 Киев - Чоп.

Для приобретения или возврата билетов на эти рейсы пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении "Укрзализныци" через "Дія. Підпис".

В то же время, для тех, кто не имеет паспорта нового образца или не может его обновить, продажа билетов останется доступной в определенных кассах:

Чоп (касса №2).

Ужгород (касса №2).

Львов (касса №1).

Одесса (кассы №14 и №2).

Киев (кассы №21 и 22).

Такие мероприятия помогут сделать процесс покупки билетов более защищенным и удобным для пассажиров.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. "Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов