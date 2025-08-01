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"Укрзалізниця" запроваджує верифікацію через "Дія.Підпис" для трьох поїздів: зміни для пасажирів

Укрзалізниця
Тестують верифікацію через "Дія.Підпис"для квитків на три потяги / Укрзалізниця

З 1 серпня у тестовому режимі вводиться верифікація пасажирів через “Дія.Підпис” при купівлі квитків на три поїзди. Цей крок став результатом звернень пасажирів і передбачає підвищення безпеки та зручності під час оформлення проїзду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Дія.Підпис" для квитків на поїзди

"Укрзалізниця" врахувала побажання пасажирів і скоригувала перелік рейсів, для яких з 1 серпня у тестовому режимі вводиться верифікація через "Дія.Підпис".

Це нововведення покликане запобігти зловживанням та боротьбі з квитковими спекулянтами.

Підтвердження особи буде необхідне при купівлі квитків на такі внутрішні потяги:

  1. №29/30 Київ — Ужгород;
  2. №12 Львів — Одеса;
  3. №27/28 Київ — Чоп.

Для придбання або повернення квитків на ці рейси пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт у застосунку "Укрзалізниці" через "Дія.Підпис".

Водночас, для тих, хто не має паспорта нового зразка або не може його оновити, продаж квитків залишиться доступним у визначених касах:

  • Чоп (каса №2).
  • Ужгород (каса №2).
  • Львів (каса №1).
  • Одеса (каси №14 та №2).
  • Київ (каси №21 та 22).

Такі заходи допоможуть зробити процес купівлі квитків більш захищеним і зручним для пасажирів.

Раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад

Автор:
Ольга Опенько