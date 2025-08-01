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"Укрзалізниця" запроваджує верифікацію через "Дія.Підпис" для трьох поїздів: зміни для пасажирів
З 1 серпня у тестовому режимі вводиться верифікація пасажирів через “Дія.Підпис” при купівлі квитків на три поїзди. Цей крок став результатом звернень пасажирів і передбачає підвищення безпеки та зручності під час оформлення проїзду.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Дія.Підпис" для квитків на поїзди
"Укрзалізниця" врахувала побажання пасажирів і скоригувала перелік рейсів, для яких з 1 серпня у тестовому режимі вводиться верифікація через "Дія.Підпис".
Це нововведення покликане запобігти зловживанням та боротьбі з квитковими спекулянтами.
Підтвердження особи буде необхідне при купівлі квитків на такі внутрішні потяги:
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №12 Львів — Одеса;
- №27/28 Київ — Чоп.
Для придбання або повернення квитків на ці рейси пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт у застосунку "Укрзалізниці" через "Дія.Підпис".
Водночас, для тих, хто не має паспорта нового зразка або не може його оновити, продаж квитків залишиться доступним у визначених касах:
- Чоп (каса №2).
- Ужгород (каса №2).
- Львів (каса №1).
- Одеса (каси №14 та №2).
- Київ (каси №21 та 22).
Такі заходи допоможуть зробити процес купівлі квитків більш захищеним і зручним для пасажирів.
Раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад