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"Укрзалізниця" посилила перевірку документів пасажирів: скільки виявили порушників

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" посилює контроль документів при посадці

"Укрзалізниця" з 25 липня посилила контроль за наявністю документів під час посадки до поїздів. За цей період перевірено понад 300 поїздів та звірено понад 41 600 документів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ. 

"Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах", - йдеться в повідомленні компанії.

Результати перевірок

Загальна частка порушників склала лише 0,1% від усіх подорожуючих, на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень.

За час перевірок до поїздів не допустили:

  • 38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;
  • 3 пасажирів, у яких виявили невідповідність у документах;
  • кількох осіб, що відмовилися пред'явити документи або не мали їх при собі.

В "Укрзалізниці" нагадали, що діти до 14 років можуть подорожувати лише у супроводі дорослих. Безкоштовно можуть їхати тільки діти віком до 5 років включно.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” з 1 серпня в тестовому режимі вводить обов’язкову верифікацію через “Дія.Підпис” для низки популярних внутрішніх поїздів. Це нововведення покликане знизити кількість зловживань під час купівлі та повернення квитків.

Автор:
Тетяна Бесараб