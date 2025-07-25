"Укрзалізниця" запускає верифікацію через "Дія.Підпис" для популярних поїздів: що відомо

“Укрзалізниця” з 1 серпня в тестовому режимі вводить обов’язкову верифікацію через “Дія.Підпис” для низки популярних внутрішніх поїздів. Це нововведення покликане знизити кількість зловживань під час купівлі та повернення квитків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УЗ.

"Укрзалізниця" вводить перевірку особи

Починаючи з 1 серпня, для купівлі або повернення квитків на окремі внутрішні поїзди "Укрзалізниці" буде обов’язковою верифікація особи через "Дія.Підпис".

Це нововведення запроваджується на першому етапі тестування для таких рейсів:

№105/106 Одеса — Київ.

№91/92 Львів — Київ.

№29/30 Київ — Ужгород.

№12 Львів — Одеса.

№27/28 Київ — Чоп.

Квитки на ці маршрути можна буде оформити лише онлайн — придбання через каси тимчасово недоступне.

Водночас ці зміни не стосуються рейсів, на які виділено спеціальний резерв квитків для військовослужбовців. Захисники й захисниці, як і раніше, можуть оформлювати проїзні документи через сервіс Армія+ та спеціальні канали "Укрзалізниці".

раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад