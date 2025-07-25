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"Укрзалізниця" запускає верифікацію через "Дія.Підпис" для популярних поїздів: що відомо
“Укрзалізниця” з 1 серпня в тестовому режимі вводить обов’язкову верифікацію через “Дія.Підпис” для низки популярних внутрішніх поїздів. Це нововведення покликане знизити кількість зловживань під час купівлі та повернення квитків.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УЗ.
"Укрзалізниця" вводить перевірку особи
Починаючи з 1 серпня, для купівлі або повернення квитків на окремі внутрішні поїзди "Укрзалізниці" буде обов’язковою верифікація особи через "Дія.Підпис".
Це нововведення запроваджується на першому етапі тестування для таких рейсів:
- №105/106 Одеса — Київ.
- №91/92 Львів — Київ.
- №29/30 Київ — Ужгород.
- №12 Львів — Одеса.
- №27/28 Київ — Чоп.
Квитки на ці маршрути можна буде оформити лише онлайн — придбання через каси тимчасово недоступне.
Водночас ці зміни не стосуються рейсів, на які виділено спеціальний резерв квитків для військовослужбовців. Захисники й захисниці, як і раніше, можуть оформлювати проїзні документи через сервіс Армія+ та спеціальні канали "Укрзалізниці".
раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад