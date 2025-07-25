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"Укрзализныця" запускает верификацию через "Дія.Підпис" для популярных поездов: что известно
"Укрзализныця" с 1 августа в тестовом режиме вводит обязательную верификацию через "Дія. Підпис" для ряда популярных внутренних поездов. Это нововведение призвано снизить количество злоупотреблений при покупке и возврате билетов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УЗ.
"Укрзализныця" вводит проверку личности
Начиная с 1 августа, для покупки или возврата билетов на отдельные внутренние поезда "Укрзализныци" будет обязательна верификация лица через "Дія.Підпис".
Это новшество вводится на первом этапе тестирования для следующих рейсов:
- №105/106 Одесса - Киев.
- №91/92 Львов - Киев.
- №29/30 Киев - Ужгород.
- №12 Львов - Одесса.
- №27/28 Киев - Чоп.
Билеты на эти маршруты можно будет оформить только онлайн – приобретение через кассы временно недоступно.
В то же время, эти изменения не касаются рейсов, на которые выделен специальный резерв билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы могут по-прежнему оформлять проездные документы через сервис Армия+ и специальные каналы "Укрзализныци".
ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. "Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов