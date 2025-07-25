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"Укрзализныця" запускает верификацию через "Дія.Підпис" для популярных поездов: что известно

УЗ
"Укрзализныця" вводит проверку лица через Действие. / Укрзалізниця

"Укрзализныця" с 1 августа в тестовом режиме вводит обязательную верификацию через "Дія. Підпис" для ряда популярных внутренних поездов. Это нововведение призвано снизить количество злоупотреблений при покупке и возврате билетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УЗ.

"Укрзализныця" вводит проверку личности

Начиная с 1 августа, для покупки или возврата билетов на отдельные внутренние поезда "Укрзализныци" будет обязательна верификация лица через "Дія.Підпис".

Это новшество вводится на первом этапе тестирования для следующих рейсов:

  • №105/106 Одесса - Киев.
  • №91/92 Львов - Киев.
  • №29/30 Киев - Ужгород.
  • №12 Львов - Одесса.
  • №27/28 Киев - Чоп.

Билеты на эти маршруты можно будет оформить только онлайн – приобретение через кассы временно недоступно.

В то же время, эти изменения не касаются рейсов, на которые выделен специальный резерв билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы могут по-прежнему оформлять проездные документы через сервис Армия+ и специальные каналы "Укрзализныци".

ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. "Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов

Автор:
Ольга Опенько