"Укрзалізниця" пояснила, чому українці не можуть купити квитки на поїзди: що радять

Українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У соцмережах українці скаржаться, що вже за хвилину після старту продажу квитки повністю розкуплені. Деякі також зазначають, що у мережі перепродують квитки, але за завищеними цінами.

Чому немає квитків

В компанії зауважують, що на популярні напрямки з Києва до гір попит зріс на 460%. Також зросла кількість групових перевезень.

Щодня о 08:00 ранку система бронювання стикається з піковим навантаженням — до 10 тисяч одночасних сесій. Це створює черги на купівлю квитків одразу після старту продажу.

Через навантаження сервіси часто видають помилки або блокують сесії. Користувачі скаржаться на "зависання" сайту та застосунку, а також складнощі з оплатою.

Крім того, частину вагонів переорієнтовано на потреби армії та гуманітарні перевезення. Це зменшило кількість доступних місць для звичайних пасажирів.

Поради від УЗ

Також в УЗ розповіли, як збільшити шанси купити квиток на поїзд:

купувати квитки через сайт або застосунок (90% квитків продається онлайн)

користуватися автовикупом - сервіс ловить квитки з повернень і квитки йдуть людям, а не ботам.

Щоб усі мали змогу подорожувати, компанія збільшує кількість потягів: уже додано 8 нових рейсів на популярні напрямки, а "Інтерсіті" почали курсувати вночі. Також замовлено ще 100 вагонів.

В "Укрзалізниці" запевнили, що борються з перекупами. Так, було заблоковано понад 2800 акаунтів за порушення правил купівлі. Також в УЗ розглядають валідацію через застосунок "Дія" для найпопулярніших внутрішніх рейсів у пік сезону.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на літо 18 пар додаткових пасажирських поїздів.