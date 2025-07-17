"Укрзалізниця" збільшує кількість Інтерсіті+ через великий попит на напрямку Київ — Львів

Через високий попит на напрямку Київ - Львів та Львів - Київ “Укрзалізниця” додала по одному додатковому рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Додаткові рейси Інтерсіті+

Через значний попит на поїздки між Києвом та Львовом "Укрзалізниця" прийняла рішення додати додаткові рейси поїздів Інтерсіті+ в обох напрямках.

Нові рейси почнуть курсувати з 19 липня, що дозволить забезпечити комфортніші умови для пасажирів і зменшити навантаження на існуючі потяги.

Квитки на ці додаткові рейси вже доступні для придбання у мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Це рішення покликане задовольнити зростаючий попит на популярному напрямку та забезпечити зручне сполучення між столицею та Львовом, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” призначила на літо 18 пар додаткових пасажирських поїздів.

Також у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку в літній період,"Укрзалізниця" призначила додатковий денний поїзд №218/217 сполученням Чоп — Львів.