"Укрзалізниця" тимчасово запускає новий рейс між Закарпаттям і Львівщиною

У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку в літній період, “Укрзалізниця” призначила додатковий денний поїзд №218/217 сполученням Чоп — Львів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Коли курсуватиме поїзд Чоп - Львів у липні

"Укрзалізниця" призначила додатковий денний поїзд №218/217 сполученням Чоп — Львів, який курсуватиме 17, 19 та 25 липня у тестовому режимі. Рішення ухвалене для вивчення пасажиропотоку на популярному літньому напрямку між Закарпаттям і Львівщиною.

Поїзд вирушатиме з Чопа о 10:30 та прибуватиме до Львова о 15:18.

У зворотному напрямку — зі Львова о 15:56, із прибуттям до Чопа о 20:38.

На маршруті передбачені зупинки в Батьові, Мукачеві, Сваляві, Воловці, Славському, Сколе та Стрию.

У складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння без спальних полиць. Варто враховувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до проходу.

Зручні пересадки на новий поїзд

"Укрзалізниця" звертає увагу пасажирів на можливість зручних пересадок на новий денний поїзд №218/217 Чоп — Львів. Завдяки його розкладу мандрівники можуть легко поєднати подорожі як із закордонними напрямками, так і з внутрішніми маршрутами.

У напрямку Чоп - Львів (поїзд №218).

Міжнародні пересадки до Чопа:

Поїзд №642 Ньїредьхаза — Мукачево (з Угорщини).

Поїзд №960 Кошице — Мукачево (зі Словаччини) Ці поїзди також зручно пересідають у Мукачеві.

Із західного Закарпаття:

Дизель-поїзд №6579 Берегове — Батьово дозволяє приєднатися до маршруту у Батьові.

Подальші подорожі з пересадкою у Львові:

Поїзд №64/63 Львів — Полтава — Харків

Поїзд №112/111 Львів — Ізюм

Поїзд №110/109 Львів — Миколаїв — Херсон

У напрямку Львів - Чоп (поїзд №217).

Зручні прибуття до Львова з інших міст України:

Поїзд №291 Київ — Львів.

Поїзд №71/85 Павлоград / Дніпро — Львів.

Поїзд №228/227 Краматорськ — Івано-Франківськ.

Поїзд №79/80 Дніпро — Львів.

Поїзд №63/111 Харків / Ізюм — Львів.

Перетин кордону після прибуття до Чопа:

Поїзд №649 Чоп — Захонь (Угорщина) вирушає невдовзі після прибуття поїзда №217.

Завдяки таким можливостям пасажири зможуть ефективно планувати подорожі як всередині України, так і за її межами.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про призначення 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.