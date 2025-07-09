- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" временно запускает новый рейс между Закарпатьем и Львовщиной
В связи с ростом пассажиропотока в летний период "Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд №218/217 сообщением Чоп — Львов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Когда будет курсировать поезд Чоп — Львов в июле
"Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд №218/217 сообщением Чоп — Львов, который будет курсировать 17, 19 и 25 июля в тестовом режиме. Решение было принято для изучения пассажиропотока на популярном летнем направлении между Закарпатьем и Львовщиной.
- Поезд будет отправляться из Чопа в 10:30 и прибывать во Львов в 15:18.
- В обратном направлении — из Львова в 15:56, с прибытием в Чоп в 20:38.
- На маршруте предусмотрены остановки в Батеве, Мукачево, Сваляве, Воловце, Славском, Сколе и Стрые.
В составе поезда — купейные вагоны с сидячими местами без спальных полок. Следует учитывать, что нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к проходу.
Удобные пересадки на новый поезд
"Укрзализныця" обращает внимание пассажиров на возможность удобных пересадок на новый дневной поезд №218/217 Чоп — Львов. Благодаря его расписанию, путешественники могут легко соединить путешествия как с зарубежными направлениями, так и с внутренними маршрутами.
- В направлении Чоп — Львов (поезд №218).
Международные пересадки в Чоп:
- Поезд №642 Ньиредьхаза – Мукачево (из Венгрии).
- Поезд №960 Кошице — Мукачево (из Словакии) Эти поезда также удобно пересаживаются в Мукачево.
Из западного Закарпатья:
- Дизель-поезд №6579 Берегово — Батево позволяет присоединиться к маршруту в Батево.
Дальнейшие путешествия с пересадкой во Львове:
- Поезд №64/63 Львов – Полтава – Харьков
- Поезд №112/111 Львов — Изюм
- Поезд №110/109 Львов – Николаев – Херсон
- В направлении Львов – Чоп (поезд №217).
Удобные прибытия во Львов из других городов Украины:
- Поезд №291 Киев — Львов.
- Поезд №71/85 Павлоград/Днепр – Львов.
- Поезд №228/227 Краматорск — Ивано-Франковск.
- Поезд №79/80 Днепр – Львов.
- Поезд №63/111 Харьков/Изюм — Львов.
- Пересечение границы по прибытии в Чоп :
- Поезд №649 Чоп — Захонь (Венгрия) отправляется вскоре после прибытия поезда №217.
Благодаря таким возможностям, пассажиры смогут эффективно планировать путешествия как внутри Украины, так и за ее пределами.
Ранее "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.