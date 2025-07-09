"Укрзализныця" временно запускает новый рейс между Закарпатьем и Львовщиной

В связи с ростом пассажиропотока в летний период "Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд №218/217 сообщением Чоп — Львов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Когда будет курсировать поезд Чоп — Львов в июле

"Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд №218/217 сообщением Чоп — Львов, который будет курсировать 17, 19 и 25 июля в тестовом режиме. Решение было принято для изучения пассажиропотока на популярном летнем направлении между Закарпатьем и Львовщиной.

Поезд будет отправляться из Чопа в 10:30 и прибывать во Львов в 15:18.

В обратном направлении — из Львова в 15:56, с прибытием в Чоп в 20:38.

На маршруте предусмотрены остановки в Батеве, Мукачево, Сваляве, Воловце, Славском, Сколе и Стрые.

В составе поезда — купейные вагоны с сидячими местами без спальных полок. Следует учитывать, что нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к проходу.

Удобные пересадки на новый поезд

"Укрзализныця" обращает внимание пассажиров на возможность удобных пересадок на новый дневной поезд №218/217 Чоп — Львов. Благодаря его расписанию, путешественники могут легко соединить путешествия как с зарубежными направлениями, так и с внутренними маршрутами.

В направлении Чоп — Львов (поезд №218).

Международные пересадки в Чоп:

Поезд №642 Ньиредьхаза – Мукачево (из Венгрии).

Поезд №960 Кошице — Мукачево (из Словакии) Эти поезда также удобно пересаживаются в Мукачево.

Из западного Закарпатья:

Дизель-поезд №6579 Берегово — Батево позволяет присоединиться к маршруту в Батево.

Дальнейшие путешествия с пересадкой во Львове:

Поезд №64/63 Львов – Полтава – Харьков

Поезд №112/111 Львов — Изюм

Поезд №110/109 Львов – Николаев – Херсон

В направлении Львов – Чоп (поезд №217).

Удобные прибытия во Львов из других городов Украины:

Поезд №291 Киев — Львов.

Поезд №71/85 Павлоград/Днепр – Львов.

Поезд №228/227 Краматорск — Ивано-Франковск.

Поезд №79/80 Днепр – Львов.

Поезд №63/111 Харьков/Изюм — Львов.

Пересечение границы по прибытии в Чоп :

Поезд №649 Чоп — Захонь (Венгрия) отправляется вскоре после прибытия поезда №217.

Благодаря таким возможностям, пассажиры смогут эффективно планировать путешествия как внутри Украины, так и за ее пределами.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.