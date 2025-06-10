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"Укрзализныця" запускает 18 дополнительных поездов на лето: расписание и маршруты
С началом лета “Укрзализныця” реагирует на рост спроса на железнодорожные путешествия и назначает 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
Летние рейсы "Укрзализныци"
"Укрзализныця" назначает ряд дополнительных поездов на летний сезон, чтобы обеспечить удобные маршруты в курорты, региональные центры и для международных пересадок. Вот ключевые новинки:
- Поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск
Будет курсировать через день. Один из топ-5 самых длинных маршрутов страны – 1358 км.
- Ивано-Франковск: 21:52 - Краматорск: 18:28.
- Краматорск: 19:20 - Ивано-Франковск: 16:45
Охватывает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.
- Поезд №220/219 Киев — Днепр
Этот поезд будет курсировать в определенные дни недели, усиливая дневное сообщение между Киевом и Днепром.
- Отправление из Киева – в 14:35, прибытие в Днепр – в 21:26.
- В обратном направлении – из Днепра в 08:36, прибытие в Киев – в 15:19.
Поезд удобен для международных путешественников из Днепра: в столице есть возможность пересадки на поезда в Молдову (Кишинев), Польшу (Перемышль, Хелм, Варшава).
- Поезд "Интерсити" №765/764 Киев — Одесса
Этот поезд усиливает сообщение между Киевом и Одессой в пиковый летний период.
Из Киева будет отправляться с 27 июня, из Одессы — с 28 июня.
Будет курсировать шесть раз в неделю.
- Время отправления из Киева – 21:49, прибытие в Одессу – 05:34. .
- В обратном направлении – выезд из Одессы в 06:54, прибытие в Киев – в 15:01.
Особенно удобно жителям Чернигова и Сум — можно приехать в столицу вечером и утром уже быть на побережье.
- Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев — Днепр
Поезд будет курсировать в определенные дни недели и усиливает ночное сообщение между Киевом и Днепром.
- Отправление из Киева – в 23:52, прибытие в Днепр – в 05:45.
- В обратном направлении – из Днепра в 23:24, прибытие в Киев – в 05:17.
Удобный вариант для пересадки в Киеве на скоростные поезда во Львов, Ровно, Луцк, Чернигов, Шостку и Сумы.
- Поезд №147/148 Житомир — Одесса
Маршрут поезда Одесса — Киев продлен до Житомира, что обеспечит прямое сообщение полесского региона с югом Украины, в частности с Черкассами и Одессой. Новое сообщение актуально на время летнего сезона.
- Поезд №283/284 Киев — Ужгород
Курсировать через день и усилить сообщение с западной частью Закарпатья.
- Отправление из Киева — в 15:21, прибытие во Львов — в 23:34, в Ужгород — в 05:20.
- В обратном направлении: из Ужгорода — в 23:13, во Львов — в 05:51, в Киев — в 13:12.
Поезд удобен для пассажиров из Харькова, Полтавы и Днепра — в Киеве легко пересесть из поездов Интерсити+ и добраться до Закарпатья.
- Поезд №203/204 Киев — Ясиня
Также будет курсировать через день и усилит сообщение с восточной частью Закарпатья.
- Отправление из Киева — в 23:00, прибытие во Львов — в 07:28, в Ясини — в 14:17.
- Обратный рейс: выезд из Ясини – в 18:05, во Львов – в 00:51, в Киев – в 09:18.
Этот маршрут удобен для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска и Славянска, которые могут добраться до Киева по скоростным поездам, а оттуда — продолжить путешествие до гор.
"Укрзализныця" готовит еще 11 летних маршрутов
Кроме уже анонсированных рейсов, "Укрзализныця" включила в летний график еще 11 дополнительных поездов. Они будут назначаться отдельными решениями в дни роста спроса, поэтому пассажиров призывают следить за обновлением расписания.
- Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог
Этот поезд призван усилить связь между столицей и Кривбассом.
- Отправление из Киева – в 13:05, прибытие в Кривой Рог – в 19:53.
- Обратный рейс отправляется из Кривого Рога в 22:37 и прибывает в Киев в 05:14.
В столице пассажиры смогут удобно пересаживаться на международные рейсы в польский Хелм, а также на скоростные поезда в Луцк, Ровно и Львов.
- Поезд №208/207 Одесса — Винница
Этот маршрут соединяет Юг Украины с Подольем.
- Из Одессы поезд отправляется в 08:11, прибывает в Винницу в 14:15.
- В обратном направлении – отправление в 15:05, прибытие в Одессу – в 20:59.
Поезд будет назначаться в периоды особо активного пассажиропотока.
Также Укрзализныця готова при необходимости оперативно запускать следующие направления:
- Киев — Трускавец (№159/160);
- Львов — Одесса (№167/168);
- Киев — Ужгород (№213/214);
- Киев — Каменец-Подольский (№239/240);
- Киев — Одесса (№263/264, №265/266, №761/762);
- Киев — Львов (№291/292, №777/778).
Улучшение сообщения для жителей Полтавщины
В летнем графике движения предусмотрено обновление маршрутов некоторых поездов, чтобы сделать путешествия более удобными для жителей Полтавской области.
Так, поезд №60/59 Одесса-Харьков меняет маршрут, что позволит улучшить железнодорожное сообщение для жителей Полтавы и Кременчуга как с Харьковом, так и с Одессой.
Кроме того, поезда №125/126 Полтава — Мукачево и №129/130 Кременчуг — Мукачево также курсируют по обновленному маршруту. Благодаря этим изменениям жители Полтавы и Кременчуга получат прямое железнодорожное сообщение с такими городами, как Винница, Жмеринка, Хмельницкий и Тернополь.
Напомним, "Укрзализныця" ужесточит контроль на вокзалах из-за угрозы со стороны России. Пассажиров просят прибывать на станции заранее до отправки.