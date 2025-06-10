"Укрзализныця" запускает новый поезд Ивано-Франковск — Краматорск

С лета 2025 между Ивано-Франковском и Краматорском будет курсировать новый поезд №228/227. Этот маршрут имеет не только транспортное, но и стратегическое, гуманитарное и социальное значение, открывая новые возможности для путешествий, реабилитации и воссоединения семей.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Какое расписание

Первые рейсы нового поезда между Ивано-Франковском и Краматорском стартуют 29 июня из Ивано-Франковска и 30 июня из Краматорска, после чего будут курсировать через день.

Расписание поезда:

Отправление из Ивано-Франковска в 21:52, прибытие в Славянск в 18:05, а в Краматорск — в 18:28 на следующий день.

Обратный рейс из Краматорска отправляется в 19:20, из Славянска — в 19:40, с прибытием в Ивано-Франковск в 16:45 на следующий день.

Маршрут проходит через такие города, как Львов, Киев, Гребенка, Лубны, Миргород, Полтава, Берестино, Лозовая, Близнецы, Барвенково и Славянск.

В состав поезда предусмотрены плацкартные, купейные вагоны и вагоны категории СВ для максимального комфорта пассажиров.

По прибытии в Ивано-Франковск пассажиры из Донетчины смогут легко добраться до других городов Прикарпатья — в частности, Калуша и Долины, совершив пересадку на региональный поезд №867 Коломыя — Рава-Русская, а также в Коломыю, воспользовавшись пригородным дизель-поездом №6534 Ивано-Франковск.

Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км.

"Это будет один из самых длинных рейсов современной "Укрзализныци", который прокладывает путь через всю страну — от Прикарпатья до Донбасса", — отмечают в пресс-службе.

Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда одновременно в мобильном приложении, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" ужесточит контроль на вокзалах из-за угрозы со стороны России. Пассажиров просят прибывать на станции заранее до отправки.