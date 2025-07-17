"Укрзализныця" увеличивает количество Интерсити+ из-за большого спроса в направлении Киев — Львов

Из-за высокого спроса в направлении Киев — Львов и Львов — Киев "Укрзализныця" добавила по одному дополнительному рейсу Интерсити+ в обоих направлениях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Дополнительные рейсы Интерсити+

Из-за значительного спроса на поездки между Киевом и Львовом "Укрзализныця" приняла решение добавить дополнительные рейсы поездов Интерсити+ в обоих направлениях.

Новые рейсы начнут курсировать с 19 июля, что позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров и уменьшить нагрузку на существующие поезда.

Билеты на эти дополнительные рейсы уже доступны для приобретения в мобильном приложении "Укрзализныци".

Это решение призвано удовлетворить растущий спрос на популярном направлении и обеспечить удобное сообщение между столицей и Львовом, отмечают в пресс-службе.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов .

Также в связи с ростом пассажиропотока в летний период "Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд №218/217 сообщением Чоп - Львов.