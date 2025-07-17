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"Укрзализныця" увеличивает количество Интерсити+ из-за большого спроса в направлении Киев — Львов
Из-за высокого спроса в направлении Киев — Львов и Львов — Киев "Укрзализныця" добавила по одному дополнительному рейсу Интерсити+ в обоих направлениях.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".
Дополнительные рейсы Интерсити+
Из-за значительного спроса на поездки между Киевом и Львовом "Укрзализныця" приняла решение добавить дополнительные рейсы поездов Интерсити+ в обоих направлениях.
Новые рейсы начнут курсировать с 19 июля, что позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров и уменьшить нагрузку на существующие поезда.
Билеты на эти дополнительные рейсы уже доступны для приобретения в мобильном приложении "Укрзализныци".
Это решение призвано удовлетворить растущий спрос на популярном направлении и обеспечить удобное сообщение между столицей и Львовом, отмечают в пресс-службе.
Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов .
Также в связи с ростом пассажиропотока в летний период "Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд №218/217 сообщением Чоп - Львов.