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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев — Винница на пиковые даты июля

Укрзализныця
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев — Винница/УЗ

"Укрзализныця" расширяет летнее расписание и назначает дополнительные рейсы для удобства пассажиров. Из-за повышенного спроса на направление Киев — Винница компания запускает дневной поезд №275/276, который будет курсировать 20, 26 и 28 июля 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Согласно графику, поезд будет отправляться из Киева в 10:35 и прибывать в Винницу в 13:45. Обратный рейс из Винницы – в 16:17, прибытие в столицу – в 19:55. Предусмотрены остановки в Фастове и Казатине.

В составе – купейные вагоны с местами для сидения. Пассажирам советуют обратить внимание на размещение: нечетные места – у окна, парные – у прохода.

Ранее компания также назначила поезд №218/217 Чоп-Львов на 17, 19 и 25 июля для мониторинга спроса на этом направлении.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Добавим, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.

Автор:
Татьяна Гойденко