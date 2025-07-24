Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

-0,00

EUR

48,98

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

49,23

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" оновила правила перевезень тварин: що змінилось

собака
Фото: Freepik

В Україні оновили правила перевезення домашніх тварин у поїздах "Укрзалізниці". Зміни покликані зробити залізничні подорожі комфортнішими та більш інклюзивними.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Набули чинності нові правила перевезення тварин у поїздах

Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та Інтерсіті+), якщо пасажир викупив усі місця у відповідному купе або блок місць в одному ряду в Інтерсіті+ та Інтерсіті.

Службові собаки військовослужбовців можуть подорожувати безоплатно в будь-якому вагоні — обов’язково у наморднику та на повідці.

Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволено використовувати сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.

Маленькі тварини (коти та собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски, але за умови викупу всіх місць.

"У всіх випадках пасажири повинні мати ветеринарні документи та квиток для тварини, а також повідець і намордник для собак великих порід", - зазначили у пресслужбі.

"У разі алергії або дискомфорту інших пасажирів поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда", - додали у відомстві.

Оновлені правила узгодили з зоозахисною організацією UAnimals, вони вже набули чинності.

Нагадаємо, уряд вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Ці норми покликані підвищити комфорт пасажирів, забезпечити безпеку перевезень та сприяти гуманному поводженню з тваринами під час їх транспортування.

Автор:
Світлана Манько