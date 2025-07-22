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"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів за 95 мільйонів гривень кожен: що зміниться для пасажирів

вагон
100 нових вагонів покращать пасажирські перевезення / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з українським виробником — Крюківським вагонобудівним заводом. Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років, включаючи їх сертифікацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Що відомо про нові вагони

Нові вагони будуть створені за інноваційними технічними стандартами та у сучасному габариті Т.

Перші 5 вагонів у межах загального замовлення стануть сигнальною партією - це вагони нового покоління з подовженим на 80% терміном служби, підвищеним рівнем комфорту, сучасними системами управління та більшою пасажиромісткістю - 44 людини в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

  Чим відрізнятимуться нові вагони:

  • строк експлуатації до 50 років завдяки кузовам із нержавіючої сталі (на 20 років більше за стандартні);
  • подовжені міжремонтні інтервали;зменшені потреби в обслуговуючому та сервісному персоналі; 
  • сучасне пневмопідвішування для плавності ходу;
  • подовжені спальні місця (до 2,2 м);
  • електричне опалення з індивідуальним клімат-контролем у кожному купе;
  • автоматичні двері та герметичні міжвагонні переходи, врівень із підлогою.
Фото 2 — "Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів за 95 мільйонів гривень кожен: що зміниться для пасажирів

Зі ста замовлених нових пасажирських вагонів, п'ять будуть купейними з можливістю трансформації в СВ.

Один вагон буде інклюзивним: його обладнають електричним підйомником, пандусом для високих платформ та збільшеним купе для пасажирів, які пересуваються на кріслах колісних.  

Вартість одного вагона становить орієнтовно 95 млн грн, інклюзивного - 98,3 млн грн.

За наявності додаткового бюджетного фінансування "Укрзалізниця" зможе розширити програму оновлення, зокрема - збільшити частку вагонів нового покоління у своєму парку.

Фото 3 — "Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів за 95 мільйонів гривень кожен: що зміниться для пасажирів

Нагадаємо, в кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.

Автор:
Тетяна Бесараб