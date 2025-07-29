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"Укрзализныця" усилила проверку документов пассажиров: сколько обнаружили нарушителей
“Укрзализныця” с 25 июля усилила контроль за наличием документов при посадке в поезда. За этот период проверено более 300 поездов и сверено более 41 600 документов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Ужесточили контроль, чтобы выявлять безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадали с данными в документах", - говорится в сообщении компании.
Результаты проверок
Общая доля нарушителей составила всего 0,1% всех путешественников, на большинстве станций и в поездах фактически без нарушений.
За время проверок к поездам не допустили:
- 38 пассажиров, которые пытались сесть без билетов, обходя проводников;
- 3 пассажиров, у которых обнаружили несоответствие в документах;
- нескольких лиц, отказавшихся предъявить документы или не имевших их при себе.
В "Укрзализныце" напомнили, что дети до 14 лет могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Бесплатно могут ехать только дети до 5 лет включительно.
Напомним, "Укрзализныця" с 1 августа в тестовом режиме вводит обязательную верификацию через "Действие.Подпись" для ряда популярных внутренних поездов. Это нововведение призвано снизить количество злоупотреблений при покупке и возврате билетов.