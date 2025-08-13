"Укрзалізниця" заблокувала 271 акаунт за спроби масового викупу квитків на внутрішні рейси

"Укрзалізниця" оновила результати посиленого контролю за онлайн-продажем квитків на внутрішні маршрути, запровадженого після аналогічних заходів для міжнародних сполучень. Лише за тиждень — з 4 по 10 серпня — було ідентифіковано та заблоковано 271 акаунт, причетний до масових викупів або маніпуляцій із застосунком перевізника.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Загалом із березня 2025 року заблоковано вже 3 806 таких облікових записів.

Як працюють квиткові спекулянти онлайн

За даними компанії, порушники намагаються обійти антифрод-систему кількома способами:

створюють багато пов’язаних акаунтів та купують квитки з кожного, щоб уникнути ліміту;

утримують бронювання без оплати, чекаючи на “замовлення” з боку третіх осіб;

скуповують велику кількість квитків на різні прізвища;

здійснюють надмірну кількість пошукових запитів, перевантажуючи систему, що характерно для бот-акаунтів;

прив’язують багато акаунтів до однієї банківської картки, намагаючись приховати реальні обсяги купівель.

Серед показових випадків блокування, які наводить "Укрзалізниця", є історія користувача, що створив вісім пов’язаних акаунтів, купував квитки на різні прізвища, а потім видаляв і повторно реєстрував облікові записи, щоб обійти обмеження.

В іншому випадку одна особа зареєструвала 18 взаємопов’язаних акаунтів, використовуючи їх виключно для масової купівлі квитків та обходу встановлених лімітів. Зафіксовано й спроби бронювання без оплати: новий акаунт, створений 2 серпня, 134 рази резервував місця на 15 хвилин, але жодного разу не завершив оплату.

Ще один користувач придбав понад 200 квитків, виправдовуючи це організацією поїздок для дитячих груп, однак перевірка показала, що ця інформація не відповідає дійсності. За аналогією з банківською сферою, "Укрзалізниця" посилила ідентифікацію клієнтів та запровадила систему моніторингу аномальної активності. Оцінюються не лише кількість квитків і прізвища пасажирів, а й поведінкові патерни в системі, що можуть свідчити про спекулятивні наміри.

Альтернатива для групових перевезень

Для організаторів офіційних групових поїздок "Укрзалізниця" пропонує окремий сервіс services.uz.gov.ua, який працює за прозорими правилами та пріоритетом для дитячих груп і пільгових категорій. Через дефіцит рухомого складу навіть цей сервіс не завжди може задовольнити всі заявки.

В "Укрзалізниці" запевнили, що борються з перекупами. Так, раніше було заблоковано понад 2800 акаунтів за порушення правил купівлі. Також в УЗ розглядають валідацію через застосунок "Дія" для найпопулярніших внутрішніх рейсів у пік сезону.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на літо 18 пар додаткових пасажирських поїздів.