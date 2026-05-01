Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

АМКУ разоблачил сговор на тендере "Сэнс Банка": штраф превысил 15 млн грн

АМКУ
Антимонопольный комитет разоблачил сговор двух компаний во время тендера на обслуживание инженерных систем / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Стройстар групп" и ООО "СК СТС-Киев" более чем на 15 млн грн за антиконкурентный сговор при участии в тендере, проведенном "Сэнс Банк".

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает АМКУ.

Речь идет об антиконкурентных согласованных действиях, которые привели к искажению результатов торгов. Компании принимали участие в тендере на закупку услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных и энергосистем многофункционального офисного комплекса, заказчиком которого выступал "Сэнс Банк".

В ходе расследования комитет установил ряд фактов, свидетельствующих о скоординированном поведении участников. Это фактически устранило конкуренцию между ними в ходе торгов.

За это нарушение обе компании были оштрафованы на общую сумму 14,47 млн. грн.

Кроме того, ООО "СК СТС-Киев" получило дополнительный штраф в размере 593,8 тыс. грн за непредоставление информации по требованию АМКУ во время расследования.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций превысила 15 млн. грн.

В АМКУ напомнили, что согласно законодательству компании, которые в течение последних трех лет привлекались к ответственности за сговор на тендерах, могут быть отстранены от участия в публичных закупках.

Напомним, что ранее АМКУ уже штрафовал компании за сговор на тендерах : в апреле 2026 года два предприятия получили более 4,1 млн грн штрафа за искажение результатов торгов.

Автор:
Лариса Крупко