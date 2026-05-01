АМКУ разоблачил сговор на тендере "Сэнс Банка": штраф превысил 15 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Стройстар групп" и ООО "СК СТС-Киев" более чем на 15 млн грн за антиконкурентный сговор при участии в тендере, проведенном "Сэнс Банк".

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает АМКУ.

Речь идет об антиконкурентных согласованных действиях, которые привели к искажению результатов торгов. Компании принимали участие в тендере на закупку услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных и энергосистем многофункционального офисного комплекса, заказчиком которого выступал "Сэнс Банк".

В ходе расследования комитет установил ряд фактов, свидетельствующих о скоординированном поведении участников. Это фактически устранило конкуренцию между ними в ходе торгов.

За это нарушение обе компании были оштрафованы на общую сумму 14,47 млн. грн.

Кроме того, ООО "СК СТС-Киев" получило дополнительный штраф в размере 593,8 тыс. грн за непредоставление информации по требованию АМКУ во время расследования.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций превысила 15 млн. грн.

В АМКУ напомнили, что согласно законодательству компании, которые в течение последних трех лет привлекались к ответственности за сговор на тендерах, могут быть отстранены от участия в публичных закупках.

Напомним, что ранее АМКУ уже штрафовал компании за сговор на тендерах : в апреле 2026 года два предприятия получили более 4,1 млн грн штрафа за искажение результатов торгов.