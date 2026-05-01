Україна запускає водневий проєкт на €2 млрд: інвестор купуватиме паливо для ЄС

Українська UDP Renewables веде переговори з європейським інвестором щодо проєкту виробництва зеленого водню в Україні вартістю близько €2 млрд. Проєкт передбачає створення повного циклу — від генерації електроенергії до виробництва водню і його доставки в ЄС.

Про це власник компанії Сергій Євтушенко розповів в інтервʼю Delo.ua.

За його словами, сторони близькі до підписання угоди. Потенційний партнер, якого він поки що не називає, може одночасно стати і покупцем продукції. "Це буде угода з компанією, яка буде купувати водень. Вона повинна стати інвестором цього заводу, виробляти в Україні і постачати сама собі", - пояснює власник UDPR.

Проєкт розрахований на виробництво близько 50 тис. тонн водню на рік. При цьому, за словами Євтушенка, масштаби потенційного попиту Європи значно більші: "У водневій стратегії вони хочуть купити в Україні 10 мільйонів тонн. Ми при інвестиції в цей проєкт у €2 млрд будемо виробляти 50 тисяч тонн", - уточнив бізнесмен.

Чому Європа повертається до водню

Євтушенко зазначає, що останнім часом багато водневих проєктів у світі були призупинені через складну економіку. Водночас тепер ситуація почала змінюватися під впливом геополітики.

"Багато проєктів призупинялися, тому що це дорого і економіка цих проєктів не буде просто ідеальною. Але подивіться, як змінився безпековий ландшафт за останній квартал".

За його словами, питання енергетики дедалі більше залежить від безпеки постачання: "Ми бачимо, наскільки ситуація крихка, коли цей продукт не в тебе, коли ти залежиш від когось і везеш цей продукт за тисячі кілометрів".

Саме тому Європа знову активізує роботу над водневими проєктами і шукає нові джерела постачання ближче до своїх кордонів.

Умови в Україні: не найкращі, але достатні

Проєкт планується реалізувати у Волинській області. За словами Євтушенка, там формується база для виробництва — насамперед через розвиток вітрової енергетики. В цьому регіоні будуються дуже багато нових вітроелектростанцій і буде дешева зелена електроенергія. Окремо він підкреслює важливість доступу до води: "Наш майданчик буде прямо на річці Буг".

Також компанія розраховує на використання існуючої інфраструктури для транспортування продукції. "Поруч проходить газова труба, яка раніше качала російський газ у Європейський Союз. Газ зараз практично не йде, але труба є".

Транспорт як ключовий фактор

Саме логістика, за словами Євтушенка, визначає конкурентоспроможність українського водню.

В багатьох країнах транспортування водню є головною проблемою, наприклад, для Австралії вартість транспорту дорожча, ніж сам продукт. В Україні ставка робиться на використання трубопроводу.

"Якщо ми модернізуємо трубу, то транспорт буде коштувати приблизно 0,5 євро за кілограм водню. І ми стаємо суперконкурентними", - пояснює керівник UDPR і додає що в Україні існує розгалужена мережа газогонів, які раніше транспортували російський газ в Європу. Зараз багато таких таких труб не використовуються. Для запуску водневого проекту необхідно модернізувати приблизно 1250 кілометрів. Наприклад, одну нитку переробити під водневу трубу, уточнює Євтушенко.

Він розповів, що над водневим проєктом уже працюють пʼять європейських країн, серед яких Німеччина і Австрія.

Конкуренція: Марокко та інші країни

Євтушенко прямо називає Марокко основним конкурентом України на європейському ринку. Водночас він вважає, що ринки можуть розподілитися географічно:

"Марокко буде постачати в Португалію, Іспанію, максимум Францію. Далі транспорт стає дуже дорогим. А ми будемо постачати в центральну частину Європи".

За словами Євтушенка, країни з кращими природними умовами мають перевагу у виробництві, але програють у логістиці.

Україна поступається конкурентам за ефективністю генерації. "Ми не найсонячніша країна, я б сказав так — ми остання. А по вітру — трохи краще" (див інфографіку).

Це впливає на собівартість виробництва - в Україні вона може становити 6-7 євро за кілограм.

Ще одним обмеженням є вартість фінансування: "Вартість капіталу в Німеччині і в Україні відрізняється. І це фактор проти нас".

Окремо Євтушенко зазначає, що ключовим ризиком для інвесторів залишається війна та відсутність страхування таких ризиків.

За словами Євтушенка, проєкт перебуває на стадії підготовки техніко-економічного обґрунтування. Паралельно ведуться переговори з інвестором.

"Якщо ти хочеш розробити промисловий об’єкт — це приблизно 5 років, коли тобі дуже пощастило".

Україна заходить у ринок водню з гіршими умовами виробництва, ніж у конкурентів, але з можливістю компенсувати це логістикою і близькістю до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що в січні 2025 року Оператор газотранспортної системи України (ГТС) спільно з провідними європейськими енергетичними компаніями підписав меморандум про взаєморозуміння щодо створення "Водневого коридору Україна–ЄС". Згідно меморандуму водень планують транспортувати через Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину. Частину газових мереж буде перепрофільовано для транспортування водню.