Україна постачатиме водень до ЄС: підписано меморандум про створення "Водневого коридору"

16 січня Оператор газотранспортної системи України (ГТС) спільно з провідними європейськими енергетичними компаніями підписав меморандум про взаєморозуміння щодо створення "Водневого коридору Україна–ЄС".

Про це йдеться на сайті Оператора ГТС.

Підписання відбулося за участі представників таких компаній, як Stadtwerke München, Wien Energie, Open Grid Europe, bayernets, NET4GAS, eustream, CWP Europe, а також українських партнерів – Hydrogen Ukraine та UDPR Hydrogen.

Що передбачає меморандум

Меморандум спрямований на створення ефективної інфраструктури для транспортування відновлюваного водню, виробленого в Україні, до європейських споживачів.

Ключові моменти:

Виробництво "зеленого" водню в Україні: використання значного потенціалу відновлюваної енергетики.

використання значного потенціалу відновлюваної енергетики. Транспортування через трубопроводи: водень планують транспортувати через Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину. Частину газових мереж буде перепрофільовано для транспортування водню.

водень планують транспортувати через Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину. Частину газових мереж буде перепрофільовано для транспортування водню. Підтримка європейської енергетичної безпеки: забезпечення стабільного постачання водню в регіон Центральної Європи після 2030 року.

забезпечення стабільного постачання водню в регіон Центральної Європи після 2030 року. Інвестиції в інфраструктуру: передбачено спільну роботу над модернізацією мереж та узгодження нормативно-правової бази.

Стратегічне значення для України

Завдяки угоді, Україна зміцнює свої позиції як ключового енергетичного партнера Центральної Європи. Проект також передбачає створення нових робочих місць, залучення інвестицій та економічне зростання і перехід до сталої енергетики.

Очікується, що співпраця між підписантами прокладе шлях для майбутніх досягнень у водневому секторі та зміцнить зв’язки між Україною та ЄС.

"Водневий коридор Україна–ЄС є свідченням нашої прихильності до сталої енергетики та регіонального співробітництва. Ми дякуємо всім залученим організаціям, які сприятимуть просуванню необхідних проектів та інфраструктури. Це довгостроковий проект, але підготовку до нього можна і потрібно починати вже зараз. Ми плануємо завершити техніко-економічне обґрунтування перепрофілювання частин трубопровідної мережі протягом наступних 12–18 місяців ", - розповів генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Генеральний директор Вayernets GmbH Маттіас Дженн наголосив, що цей коридор стане важливим для постачання "зеленого" водню до промислових центрів Центральної Європи.

Додамо, що 2023 року компанія "Укргідроенерго" підписала з німецькою компанією Andritz Hydro GmbH меморандум про співпрацю з метою розвитку та реалізації проектів для виробництва "зеленого" водню в Україні.