Украина будет поставлять водород в ЕС: подписан меморандум о создании "Водневого коридора"

16 января Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) совместно с ведущими европейскими энергетическими компаниями подписал меморандум о взаимопонимании по созданию "Водородного коридора Украина-ЕС".

Об этом говорится на сайте Оператора ГТС.

Подписание состоялось при участии представителей таких компаний, как Stadtwerke München, Wien Energie, Open Grid Europe, Bayernet, NET4GAS, eustream, CWP Europe, а также украинских партнеров – Hydrogen Ukraine и UDPR Hydrogen.

Что предполагает меморандум

Меморандум направлен на создание эффективной инфраструктуры для транспортировки возобновляемого водорода, производимого в Украине, европейским потребителям.

Ключевые моменты:

Производство зеленого водорода в Украине: использование значительного потенциала возобновляемой энергетики.

использование значительного потенциала возобновляемой энергетики. Транспортировка через трубопроводы: водород планируют транспортировать через Словакию, Чехию, Австрию и Германию. Часть газовых сетей будет перепрофилирована для транспортировки водорода.

водород планируют транспортировать через Словакию, Чехию, Австрию и Германию. Часть газовых сетей будет перепрофилирована для транспортировки водорода. Поддержка европейской энергетической безопасности: обеспечение стабильных поставок водорода в регион Центральной Европы после 2030 года.

обеспечение стабильных поставок водорода в регион Центральной Европы после 2030 года. Инвестиции в инфраструктуру: предусмотрена совместная работа по модернизации сетей и согласованию нормативно-правовой базы.

Стратегическое значение для Украины

Благодаря соглашению Украина укрепляет свои позиции как ключевого энергетического партнера Центральной Европы. Проект также предусматривает создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и экономический рост и переход к устойчивой энергетике.

Ожидается, что сотрудничество между подписантами проложит путь для будущих достижений в водородном секторе и укрепит связи между Украиной и ЕС.

"Водородный коридор Украина-ЕС является свидетельством нашей приверженности устойчивой энергетике и региональному сотрудничеству. Мы благодарим всех привлеченных организаций, которые будут способствовать продвижению необходимых проектов и инфраструктуры. Это долгосрочный проект, но подготовку к нему можно и нужно начинать уже сейчас. Мы планируем завершить техник -экономическое обоснование перепрофилирования частей трубопроводной сети в течение следующих 12-18 месяцев", — рассказал генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Генеральный директор Вayernets GmbH Маттиас Дженн подчеркнул, что этот коридор станет важным для поставки "зеленого" водорода в промышленные центры Центральной Европы.

Добавим, что в 2023 году компания "Укргидроэнерго" подписала с немецкой компанией Andritz Hydro GmbH меморандум о сотрудничестве с целью развития и реализации проектов по производству "зеленого" водорода в Украине.