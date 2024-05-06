Британия предоставила двум компаниям грант на производство водорода в Одесской области

В рамках конкурса Innovate Ukraine две компании "Водень Украины" и AB5 Consulting получили грант от МИД Великобритании на реализацию проекта H2U по производству возобновляемого водорода в Одесской области.

Об этом сообщили в Hydrogen Ukraine.

Запуск программы состоялся 2 мая с участием министров Великобритании и Украины.

Проект H2U предусматривает строительство завода с возобновляемым водородом мощностью 100 МВт для производства "зеленой" энергии и водорода с целью обеспечения внутренних потребностей и экспорта в ЕС.

Проект предусматривает строительство солнечной и ветровой электростанций мощностью 120 МВт и 80 МВт соответственно, а также оценку возможности подземного хранения водорода в соляных образованиях Одесской области. Такой подход обеспечивает надежное энергоснабжение, способное противостоять внешним перебоям.

"Мы очень рады получить этот грант, подчеркивающий важность нашего проекта для продвижения инноваций и устойчивого развития в украинском энергетическом секторе", - сказал генеральный директор "Водень Украины" Ярослав Крыль.

Инновационный подход проекта заключается в использовании возобновляемых источников для производства "зеленого" водорода – чистого и универсального энергоносителя. Рассматривается возможность подземного хранения водорода в соляных образованиях Одесской области для обеспечения надежного энергоснабжения.

"Это революционный проект для Украины в сфере устойчивой энергетики. Мы высоко ценим поддержку Великобритании в продвижении "зеленых" инициатив", - подчеркнул Министр энергетики Герман Галущенко.

В рамках гранта будет проведено технико-экономическое обоснование под руководством AB5 Consulting и "Водень Украины" для дальнейшей реализации проекта.

Что известно о компаниях, получивших грант

ООО "Водень Украины" – компания, внедряющая решения в сфере возобновляемой энергетики на основе водорода в Украине. По данным сервиса Youcontrol, компания зарегистрирована 22 июля 2020 в Киеве. Размер уставного капитала фирмы составляет 6 млн. грн. Руководителем ООО "Водень Украины" значится АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Фонд семьи Репкиных". Конечные бенефициары: Репкин Александр Александрович с долей в уставном капитале - 84,79%, Репкина Вера Андреевна - .

AB5 Consulting – это предприятие, базирующееся в Лондоне, Великобритания. AB5 способствует внедрению инноваций, чтобы помочь другим организациям полностью раскрыть свой потенциал. Имея большой опыт в сфере консультирования и управления, AB5 проводит исследования развития бизнеса, оценку систем, управление проектами и интерфейсами, организацию и управление тендерами, поддержку регуляторной деятельности. Среди клиентов – энергетические и высокотехнологичные компании, спутниковые операторы и международные организации. AB5 также разрабатывает свои проекты, сосредоточиваясь на инновациях, Интернете вещей и ИИ.

Напомним, 3 мая Великобритания начала реализацию 13 инновационных проектов в энергетике Украины, выделив 16 млн фунтов стерлингов (20,15 млн долларов) в рамках программы InnovateUkraine.

Добавим, гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго" подписала с немецкой компанией Andritz Hydro GmbH меморандум о сотрудничестве с целью развития и реализации проектов по производству "зеленого" водорода в Украине.

Напомним, что создание зеленой индустриальной зоны площадью 3000 га, где будет осуществляться производство "зеленого" водорода предлагается при участии японского бизнеса в Буче Киевской области.

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