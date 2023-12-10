Из-за войны в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в $10 млрд

Из-за вооруженной агрессии России в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в 10 миллиардов долларов. Однако Украина продолжает выполнять взятые на себя международные обязательства и не отказывается от своих климатических целей.

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Об этом сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по европейской интеграции Евгений Федоренко на полях СОР28 во время министерской встречи Коалиции климата и чистого воздуха (CCAC).

В этом году темой встречи стали вопросы финансирования будущих инициатив по сокращению выбросов SLCP, то есть непродолжительно существующих загрязнителей окружающей среды.

Они "на втором месте" после СО2 по влиянию на изменение климата, могут сохраняться в атмосфере от нескольких дней до десятилетий. Среди таких "разрушителей" климата и метан.

Однако даже несмотря на войну Украина взяла на себя обязательства и приняла План мер по сокращению выбросов метана «Global Methane Pledge». К 2030 году планируем сократить их на 30%. Также мы продолжаем внедрять евроинтеграционные реформы, которые позволят украинским предприятиям-загрязнителям модернизироваться, мы двигаемся к принципам циркулярной экономики и зеленого развития”, - подчеркнул Федоренко.

По его словам, Украина уже планирует свое зеленое восстановление с использованием лучших инновационных технологий, таких как водород. И это станет инвестицией нашей страны в глобальную мировую работу по предотвращению изменения климата.

РФ ежедневно наносит ущерб окружающей среде Украины более чем на 100 млн евро

По предварительным данным, общая оценка нанесенного ущерба окружающей среде в результате российского вторжения составляет около 55,6 миллиарда евро без учета ущерба, нанесенного в результате теракта на Каховской ГЭС. Эти убытки продолжают расти, увеличиваясь примерно на 102 миллиона евро каждый день.

Также война нанесла Причерноморскому региону экологический ущерб на 305 миллиардов гривен. В эту сумму учтен только нанесенный ущерб в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Ситуация в Крыму тоже не лучшая, но оценить вред окружающей среде в оккупированном регионе невозможно.

Заметим, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко считает, что на полный подсчет прямого и опосредованного ущерба окружающей среде, нанесенного российской агрессией, понадобится 20-30 лет.