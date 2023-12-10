Через війну в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюються у $10 млрд

Через збройну агресію Росії в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюються у 10 мільярдів доларів. Однак Україна продовжує виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання та не відмовляється від своїх кліматичних цілей.

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Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко на полях СОР28 під час міністерської зустрічі Коаліції клімату та чистого повітря (CCAC).

Зазначається, що цього року темою зустрічі стали питання фінансування майбутніх ініціатив щодо скорочення викидів SLCP, тобто нетривало існуючих забруднювачів довкілля.

Вони “на другому місці” після СО2 за впливом на зміну клімату, адже можуть зберігатися в атмосфері від декількох днів до десятиліть. Серед таких “руйнівників” клімату і метан.

“Однак навіть попри війну Україна взяла на себе зобов'язання та ухвалила План заходів із скорочення викидів метану «Global Methane Pledge». До 2030 року плануємо скоротити їх на 30%. Також ми продовжуємо впроваджувати євроінтеграційні реформи, які дозволять українським підприємствам-забруднювачам модернізуватися, ми рухаємося до принципів циркулярної економіки та зеленого розвитку”, - наголосив Федоренко.

За його словами, Україна вже планує своє зелене відновлення з використанням найкращих інноваційних технологій, наприклад таких, як водень. І це стане інвестицією нашої країни у глобальну світову роботу із запобігання зміні клімату.

РФ щодня завдає збитків довкіллю України на понад 100 млн євро

За попередніми даними, загальна оцінка завданої шкоди довкіллю внаслідок російського вторгнення становить близько 55,6 мільярдів євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС. Ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.

Також війна завдала Причорноморського регіону екологічних збитків на 305 мільярдів гривень. В цю суму врахована лише завдана шкода в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Ситуація у Криму теж не найкраща, але наразі оцінити шкоду довкіллю в окупованому регіоні не можливо.

Зауважимо, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко вважає, що на повний підрахунок прямих й опосередкованих збитків довкіллю, завданих російською агресією, знадобиться 20-30 років.