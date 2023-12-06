В Україні запускають у повноцінну роботу інформаційну систему управління відходами

Кабінет міністрів затвердив порядок адміністрування інформаційної системи управління відходами. Як повідомили Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 5 грудня.

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Система буде вестися у вигляді електронної бази даних задля забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів та забезпечення інформаційної взаємодії між субʼєктами у сфері управління відходами.

Її створення системи було передбачене законом про управління відходами. При цьому ще в серпні Мінприроди представило бета-версію системи для тестування бізнесом ведення обліку відходів та подання звітності, передачі відходів від утворювача до оброблювача та отримання ліцензій на поводження з небезпечними відходами.

"Ми продовжуємо реформувати систему управління відходами в Україні, прагнемо повністю цифровізувати всі процеси та зробити їх автоматизованими. Це єдиний можливий шлях контролю та мінімізації потрапляння відходів у довкілля. Тому ми змінюємо підходи та прагнемо максимальної прозорості і відкритості. Це дозволить розвивати саме ринок відходів так, як це працює у країнах ЄС”, – зазначив міністр Руслан Стрілець.

Зазначається, що запровадження системи дозволить прослідкувати життєвий цикл кожної тонни відходів в країні, оскільки у ній будуть всі потрібні дані і про утворювача відходів, і про перевізника, і про утилізатора.

У профільному міністерстві наголошують, що це унеможливить ситуації, коли із сміттєвого контейнера відходи, згідно документів, їдуть на полігон, а фактично потрапляють у лісосмугу.

"Ми впровадимо європейські підходи та задамо новий світовий тренд. При розробці системи ми вивчали досвід Болгарії, Фінляндії, Австрії, Франції. У цих країнах системи працюють у напівавтоматичному режимі: підприємці завантажуються PDF-файли, а посадовці обробляють їх у ручному режимі. Ми ж автоматизуємо всі процеси", - додають у відомстві.

При веденні обліку та звітності бізнесу не треба будет створювати жодних додаткових документів: система генеруватиме всю звітність самостійно, при цьому ще нагадуватиме, який дозвіл настав час отримати та коли підписати звіти.

80% рішень про надання адміністративних послуг завдяки запровадженню системі прийматиметься без чиновника - з подачею документі та отриманням дозволу в режимі онлайн, що, як оцінюють у Мінприроди, дозволить бізнесу заощадити на адміністративно-дозвільних процедурах понад 2 мільярда гривень на рік.

В свою чергу, реєстри, які формуватимуться автоматично та будуть у вільному доступі мають забезпечити повну поінформованість громадян, а також стануть в нагоді інвесторам, які розглядають можливості працювати в секторі.

"Умовно інформаційну систему управління відходами можна порівняти із цифровим містом, в якому є вся необхідна "інфраструктура" для комфортного співіснування держави, бізнесу та мешканців. А головне – немає безхазяйних відходів, які роками забруднюють довкілля. Щодо останнього, то саме на досягнення такої цілі і спрямована реформа, яка провадиться в Україні", - вказують у відомстві.

Окрім цього, Кабмін затвердив нові ліцензійні умови провадження діяльності з управління небезпечними відходами. Визначено вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових до виконання при управлінні відходами, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії. Старі ж ліцензійні умови (постанова №446 від 13 липня 2016 року), відповідно, визнано такими, що втратили чинність.

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