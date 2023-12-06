В Украине запускают в полноценную работу информационную систему управления отходами

Кабинет министров утвердил порядок администрирования информационной системы управления отходами. Как сообщили Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 5 декабря.

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Система будет вестись посредством электронной базы данных для обеспечения надлежащего учета, отчетности, обобщения и анализа информации в сфере управления отходами, предоставления электронных публичных услуг, ведения и размещения реестров и обеспечения информационного взаимодействия между субъектами в сфере управления отходами.

Ее создание системы было предусмотрено законом об управлении отходами. При этом еще в августе Минприроды представило бета-версию системы для тестирования бизнесом ведения учета отходов и представления отчетности, передачи отходов от образователя к обработчику и получения лицензий на обращение с опасными отходами.

"Мы продолжаем реформировать систему управления отходами в Украине, стремимся полностью цифровизировать все процессы и сделать их автоматизированными. Это единственный возможный путь контроля и минимизации попадания отходов в окружающую среду. Поэтому мы меняем подходы и стремимся к максимальной прозрачности и открытости. Это позволит развивать именно рынок отходов так, как это работает в странах ЕС”, – отметил министр Руслан Стрелец.

Отмечается, что внедрение системы позволит проследить жизненный цикл каждой тонны отходов в стране, поскольку в ней будут все необходимые данные и об образователе отходов, и о перевозчике, и об утилизаторе.

В профильном министерстве подчеркивают, что это исключит возможность ситуации, когда из мусорного контейнера отходы, согласно документам, едут на полигон, а фактически попадают в лесополосу.

"Мы внедрим европейские подходы и зададим новый мировой тренд. При разработке системы мы изучали опыт Болгарии, Финляндии, Австрии, Франции. В этих странах системы работают в полуавтоматическом режиме: предприниматели загружают PDF-файлы, а должностные лица обрабатывают их в ручном режиме. Мы же автоматизируем все процессы", - добавляют в ведомстве.

При ведении учета и отчетности бизнеса не нужно будет создавать никаких дополнительных документов: система будет генерировать всю отчетность самостоятельно, при этом еще будет напоминать, какое разрешение пора получить и когда подписать отчеты.

80% решений о предоставлении административных услуг благодаря внедрению системы будет приниматься без чиновника - с подачей документа и получением разрешения в режиме онлайн, что, как оценивают в Минприроды, позволит бизнесу сэкономить на административно-разрешительных процедурах более 2 миллиардов гривен в год.

В свою очередь, реестры, которые будут формироваться автоматически и в свободном доступе, должны будут обеспечить полную информированность граждан, а также пригодятся инвесторам, которые рассматривают возможность работать в секторе.

"Условно информационную систему управления отходами можно сравнить с цифровым городом, в котором есть вся необходимая "инфраструктура" для комфортного сосуществования государства, бизнеса и жителей. А главное – нет бесхозных отходов, годами загрязняющих окружающую среду. Что касается последнего, то именно на достижение такой цели и направлена реформа, проводимая в Украине", - указывают в ведомстве.

Кроме того, Кабмин утвердил и новые лицензионные условия ведения деятельности по управлению опасными отходами. Определен исчерпывающий перечень организационных, кадровых, технологических требований, обязательных для выполнения при управлении отходами, и исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение лицензии. Старые же лицензионные условия (постановление №446 от 13 июля 2016 года), соответственно, признаны утратившими силу.

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