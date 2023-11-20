Кабмин утвердил порядок и критерии получения производственными отходами "второй жизни"

Кабинет министров утвердил порядок и критерии отнесения к побочным продуктам веществ или предметов, которые образуются в процессе производства определенной продукции и которые принято считать отходами.

Как отмечают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, такие остатки теперь смогут получить "вторую жизнь" и использоваться как сырье в другом производстве или как готовая продукция.

Постановление утверждено во исполнение требований закона об управлении отходами и в соответствии со статьей 5 директивы Европарламента и Совета ЕС 2008/98/EC. Оно уже опубликовано на правительственном портале под №1214.

"Например, при изготовлении дверных и оконных блоков образуется до 31% отходов древесины, а при производстве паркета – 30%, мебели – 54%. И их можно не направлять "на свалку", а использовать повторно", - указывают в ведомстве.

В свою очередь, остатки от мукомольного, масличного и сахарного производств уместно применить при производстве кормов, а отходы от сахарного производства - еще и как удобрения для сельскохозяйственных угодий.

"Шлак от металлургической деятельности в Евросоюзе активно используется при строительстве дорог. В целом европейская цементная промышленность является важным потребителем доменных шлаков", - добавляют в Минприроды.

Предполагается, что решение об отнесении тех или иных остатков к побочным продуктам будет приниматься самим производителем. Он должен будет внести соответствующие данные в Информационную систему управления отходами и пройти тест на соответствие своих остатков всем установленным критериям побочных продуктов.

Также производитель должен будет внедрить систему управления качеством, которая должна соответствовать национальным стандартам и быть сертифицированной, и ежеквартально отчитываться об отнесении производственных остатков к побочным продуктам.

При установлении же критериев, при которых производственные остатки могут получить этот статус, правительство взяло, как говорят в Минэкологии, соответствующий опыт Польши, Германии, Чехии, Болгарии, Сербии и Великобритании.

Как говорится в самом документе, такими критериями являются определенность по дальнейшему использованию остатков, возможность их использования без дальнейшей обработки, их образование непосредственно как составляющей производственного процесса, а также соответствие всем требованиям к продукции и требованиям в отношении защиты здоровья людей и охраны окружающей среды.

"Указанное решение – это еще один шаг для реализации реформы управления отходами в Украине. Эту реформу мы воплощаем по европейским стандартам, полностью основываясь на опыте и лучших практиках европейских стран. Не выбросить, а использовать повторно – именно так строит циркулярную экономику цивилизованный мир, и именно к такой модели постепенно целенаправленно двигается Украина", – прокомментировал министр Руслан Стрелец.

Напомним также, что в сентябре Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий регламентировать утилизацию упаковки производителями и ввести ее обязательную маркировку. Он получил №10066, но пока еще не рассматривался парламентом.

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