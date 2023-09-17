Реформа отходов: Кабмин предлагает регламентировать утилизацию упаковки производителями, введя ее обязательную маркировку

Кабинет министров на заседании 15 сентября одобрил законопроект об упаковке и отходах упаковки, который, в частности, вводит расширенную ответственность производителей за дальнейшую судьбу упаковки товара.

Как отмечают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, документом предлагается имплементировать европейские подходы, а именно директивы Европейского союза 94/62/EC об упаковке и отходах упаковки и 2018/852 о внесении изменений в упомянутую директиву в рамках содействия переходу ЕС к экономике.

Суть расширенной ответственности производителя состоит в том, что именно тот, кто произвел упаковку и продукцию в ней, должен обеспечить ее прием, раздельную сборку, сортировку, подготовку к повторному использованию и восстановлению. Таким образом, эта обязанность переходит от государства к производителю продукции, и соответственно за такие отходы украинцы больше не будут платить.

Как указывают в ведомстве, реализация документа позволит покрыть всю страну системой раздельного сбора упаковки и восстановления этих отходов, а значит, перейти к экономике замкнутого цикла.

"Следовательно миллионы тонн ресурсоценных материалов, таких как бумага, картон, пластик, стекло, металлы, древесина, не будут храниться на полигонах, а получать "вторую жизнь". Они станут сырьем для производства новых продуктов", - отмечается в сообщении.

Чтобы производителям легче было справиться с этой задачей, предусмотрено создание организаций расширенной ответственности производителя. Законопроект также определяет, как они должны работать и какие правила соблюдать.

Внедрение расширенной ответственности призвано стимулировать производителей создавать необходимую инфраструктуру для сбора, сортировки и обработки соответствующих отходов, а также изменять подходы к производству упаковки, чтобы ее можно было восстановить и использовать повторно.

В документе очерчены и новые требования к самой упаковке для уменьшения уровня опасных веществ в ней, а также возможности ее дальнейшего рециклинга. Предусмотрена обязательная маркировка упаковки, установлены минимальные целевые показатели рециклинга, которые каждый год должны выполнять производители.

Законопроект предусматривает и расширенную ответственность производителя не только для привычных бумажных или пластиковых пакетов, пищевой пленки или алюминиевой фольги, но и для коробок под сладости и коробок для спичек, "временных" горшков для цветов, в которых их продают и перевозят, и даже для вешалок, продаваемых вместе с одеждой. Частью упаковки будет считаться, к примеру, и щеточка для туши, являющаяся частью крышки контейнера.

"Расширенная ответственность производителя уже более 30 лет доказывает свою эффективность в странах ЕС. Украина на сегодняшний день является единственной страной в Европе, где такой подход не внедрен. При этом отходы упаковки составляют от трети до почти половины бытовых отходов, которые продуцируют украинцы. И эти отходы оказываются на свалках", - прокомментировал министр Руслан Стрелец.

По его словам, согласно разным экспертным оценкам, систему расширенной ответственности производителя вполне возможно полностью "поставить на рельсы" за пять-семь лет. Впрочем, отметим, что сам законопроект на 17 сентября в парламенте еще не зарегистрирован.

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