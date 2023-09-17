Реформа відходів: Уряд пропонує регламентувати утилізацію упаковки виробниками та ввести її обов’язкове маркування

Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня схвалив законопроєкт про упаковку та відходи упаковки, який, зокрема, вводить розширену відповідальність виробників за подальшу долю упаковки товару.

Як зазначають у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, документом пропонується імплементувати європейські підходи, а саме директиви Європейського союзу 94/62/EC про упаковку та відходи упаковки та 2018/852 про внесення змін до згаданої директиви в рамках сприяння переходу ЄС до економіки замкненого циклу.

Суть розширеної відповідальності виробника полягає в тому, що саме той, хто виробив упаковку та продукцію в ній, має забезпечити її приймання, роздільне збирання, сортування, підготовку до повторного використання та відновлення. Таким чином, цей обов’язок переходить від держави до виробника продукції, й відповідно, за такі відходи українці більше не платитимуть.

Як вказують у відомстві, реалізація документу дозволить покрити всю країну системою роздільного збирання упаковки та відновлення цих відходів, а отже перейти до економіки замкненого циклу.

"Відтак мільйони тонн ресурсоцінних матеріалів, таких як папір, картон, пластик, скло, метали, деревина, не захоронюватимуться на полігонах, а отримуватимуть "друге життя". Вони ставатимуть сировиною для вироблення нових продуктів", - зазначається в повідомленні.

Щоб виробникам було легше справитися з цим завданням, передбачено створення організацій розширеної відповідальності виробника. Законопроект також визначає, як вони мають працювати та яких правил дотримуватися.

Впровадження розширеної відповідальності покликане стимулювати виробників створювати необхідну інфраструктуру для збирання, сортування та обробки відповідних відходів, а також змінювати підходи до виробництва упаковки – щоб її можна було відновити та використати повторно.

У документі окреслено нові вимоги до самої упаковки для зменшення рівня небезпечних речовин в ній, а також для можливості її подальшого рециклінгу. Передбачено обов’язкове маркування упаковки, встановлені мінімальні цільові показники рециклінгу, які щороку мають виконувати виробники тощо.

Законопроєкт передбачає і розширену відповідальність виробника не тільки для звичних паперових чи пластикових пакетів, харчової плівки чи алюмінієвої фольги, а й для коробок під солодощі та коробок для сірників, "тимчасових" горщиків для квітів, в яких їх продають та перевозять, і навіть для вішалок, що продаються разом з одягом. Частиною упаковки вважатиметься і щіточка для туші, що є частиною кришки контейнера тощо.

"Розширена відповідальність виробника вже понад 30 років доводить свою ефективність у країнах ЄС. Україна на сьогодні є єдиною країною в Європі, де такий підхід не впроваджений. При цьому, відходи упаковки складають від третини до майже половини побутових відходів, які продукують українці. І ці відходи опиняються на звалищах", - прокоментував міністр Руслан Стрілець.

За його словами, згідно різних експертних оцінок, систему розширеної відповідальності виробника цілком можливо повністю "поставити на рейки" за п'ять-сім років. Втім, зазначимо, що сам законопроект станом на 17 вересня у парламенті ще не зареєстрований.

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