Кабмін схвалив два рішення, необхідні для реформ управління відходами та користування надрами

Кабінет міністрів на засіданні 30 червня схвалив два рішення, необхідні для подальшого проведення двох великих реформ у довкіллєвій сфері. Про це повідомляють Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, затверджено порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами. Ним передбачено організацію та процес розроблення таких планів; вимоги до їх змісту та наповнення; процедуру погодження; механізм затвердження та оприлюднення; вимоги до внесення змін до затверджених планів та організацію їх виконання.

"Фактично ми робимо ще один крок, щоб масштабна "сміттєва" реформа нарешті запрацювала в нашій країні. Для цього ще на початку шляху важливо визначитися з найбільш оптимальними моделями управління відходами для кожного регіону, з реальними потребами, необхідною інфраструктурою, з технологіями та методами", - прокоментував міністр Руслан Стрілець.

За його словами, таке планування ляже в основу верхньорівневого загальнонаціонального плану, що є однією з вимог рамкового закону №2320-IX про управління відходами, який набуде чинності вже 9 липня.

Крім того, уряд затвердив порядок ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами. Ним визначено процедуру функціонування реєстру та запроваджено облік спеціальних дозволів на користування надрами за єдиним порядком.

"Це потрібно для того, щоб українці дізнавалися про те, як використовуються українські ресурси, не з новин у ЗМІ, а могли отримати достовірну інформацію у єдиному реєстрі – про кожну земельну ділянку, про кожного беніфіціара і власника дозволу", - зазначив очільник Мінприроди.

В свою чергу, інвестори матимуть безоплатний та вільний доступ до всієї геологічної інформації та зможуть швидко і без зайвої бюрократії отримувати дозвільні документи і планувати свою діяльність.

За словами Стрільця, спрощення адміністративних процесів вплине на інвестиційну привабливість галузі та водночас дозволить подбати про раціональне використання природних ресурсів.