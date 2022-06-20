Рада схвалила реформу управління відходами, зобов'язавши виробників утилізовувати сміття

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №2207-1-д про управління відходами. Як повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Ярослав Железняк, за це проголосувало 282 депутати.

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Як зазначають у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, прийняття цього рамкового закону дає можливість розпочати зміни, які необхідні Україні для того, щоб стати членом Європейського союзу.

Зокрема, закон дозволить впровадити європейську ієрархію поводження із відходами, організувати планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях, закрити старі сміттєзвалища, а ті, що залишаться, привести до європейських норм.

Також документ передбачає створення умов для побудови в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури за європейськими правилами і відкрити кордони для інвесторів, встановлення принципу "забруднювач платить" та зобов'язання виробників забезпечити повну утилізацію упаковки, яку вони випускають на ринок разом із товарами.

Як вказують у відомстві, цей закон лише встановлює рамку нових сучасних правил функціонування системи управління відходами в Україні, і на його основі буде розроблятись низка інших необхідних секторальних законів, кінцевою метою їх є зробити поводження із відходами ефективнішим і безпечнішим для людей і довкілля.

"Україна нарешті робить перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами. Ми вже відстали від європейських сусідів на 20-30 років. Фактично, сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, де держава не має контролю над відходами, а понад 90% їх захоронюється в землю. Наша мета - бути повноправним членом ЄС, тож ми повинні показати здатність проводити реальні європейські реформи", - прокоментував міністр Руслан Стрілець.

Зазначимо, що цей законопроект було внесено групою з 16 депутатів на чолі з головою профільного комітету з питань екологічної політики та природокористування Олегом Бондаренком ще два роки тому - в червні 2020 року. В першому читанні він був прийнятий вже в липні того ж року.

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