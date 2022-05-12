Усе, що ви викидаєте в сміттєвий бак, можна продати: розповідаємо, як

Щороку українці викидають понад 10 мільйонів тонн відходів, з яких тільки 600 тисяч спалюється чи йде на вторинну переробку

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В українців лише виробляється звичка розумного поводження з відходами. Досі незначна частина людей постійно сортує сміття та здає його на перероблювання. Решта звикла відправляти все на смітник, не задумуючись, що так забруднює свою країну, втрачає власні гроші та кошти держави. Щороку українців викидають понад 10 мільйонів тонн відходів, з яких тільки 600 тисяч спалюється чи йде на вторинне перероблення. Решта – десятиліттями лежить на звалищах, в землі або річках, отруюючи нашу їжу, повітря та воду.

«Щоб людина почала свідомо й постійно сортувати сміття, вона повинна чітко зрозуміти, навіщо це робить, яку вигоду з цього отримує. Така наша психологія, - говорить екологиня Юлія Дзвінка. – Якщо досі когось досі не зачіпає тема забруднення нашої планети, яке може мати катастрофічні наслідки для людства, то згадаймо, що за використані ПЕТ-пляшки, папір, скло, метал теж платять гроші. На щастя, на пункти, де, наприклад, можна здати макулатуру, Київ багатий. Хороша річ – допомогли планеті й отримали якусь копійку»

Здавати сміття на перероблювання раніше було якось соромно. Зараз це показник, того що ви сучасна людина, яка дбає про чистоту своєї країни, каже киянин Юрій Гарчинський.

«Я сортую та здаю відходи більше як п’яти років. Якось мене подруга присоромила. Коли ще був студентом, зібрав свої конспекти та хотів спалити. Заборонила, повела в пункт прийому макулатури. Тоді зрозумів, що заробити гроші дуже легко. Я здаю практично все. Викидаю лише органіку. Найбільше грошей, звичайно, приносить брухт. Із власного досвіду знаю, що в кожного вдома валяється чимало металевих речей, які лише збирають пил. Особливо, якщо то приватний будинок. Не соромлюсь і підняти з дороги якусь залізяку. Зароблені гроші відкладав, бо ж за раз то не великі кошти. Але сума, зібрана за рік, вас приємно здивує».

Здати металолом Київ Гарчинський радить компанії Макулатура.kiev.ua. Вони працюють на ринку більше ніж 15 років та мають понад 8500 задоволених клієнтів. Їхні пункти прийому є по всьому місту. Також надають додаткові комплексні послуги: виїзне приймання брухту, демонтаж, безкоштовну допомогу вантажників. Окрім металу, приймають пластикові пляшки, стрейч-плівку, папір, акумулятори, поліетилен, тобто практично все, що ви викидаєте в сміттєвий бак, а могли б продати. При цьому фахівці компанії постійно слідкують за цінами на ринку, й пропонують найвигідніші умови співпраці. Усю додаткову інформацію можна дізнатися на сайті компанії або ж за телефоном (096) 477 20 80.096 477 20 80

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