Все, что вы выбрасываете в мусорный бак, можно продать: рассказываем, как

Каждый год украинцы выбрасывают свыше 10 миллионов тонн отходов, из которых только 600 тысяч сжигается или идет на вторичную переработку

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У украинцев только вырабатывается привычка разумного обращения с отходами. До сих пор незначительная часть людей постоянно сортирует мусор и сдает его на переработку. Остальные привыкли отправлять все на свалку, не задумываясь, что так загрязняет свою страну, теряет собственные деньги и средства государства. Каждый год украинцев выбрасывают более 10 миллионов тонн отходов, из которых только 600 тысяч сжигается или идет на вторичную переработку. Остальное – десятилетиями лежит на свалках, в земле или реках, отравляя нашу пищу, воздух и воду.

«Чтобы человек начал сознательно и постоянно сортировать мусор, он должен четко понять, зачем это делает, какую выгоду из этого получает. Такова наша психология, – говорит экология Юлия Дзвинка. – Если до сих пор кого-то не затрагивает тема загрязнения нашей планеты, которое может иметь катастрофические последствия для человечества, то вспомним, что за использованные ПЭТ-бутылки, бумагу, стекло, металл тоже платят деньги. К счастью, пунктам, где, например, можно сдать макулатуру, Киев богат. Хорошая вещь – помогли планете и получили какую-то копейку»

Сдавать мусор на переработку раньше было стыдно. Сейчас это показатель того, что вы современный человек, заботящийся о чистоте своей страны, говорит киевлянин Юрий Гарчинский.

«Я сортирую и сдаю отходы больше пяти лет. Однажды меня подруга пристыдила. Когда был студентом, собрал свои конспекты и хотел сжечь. Запретила, повела в пункт приема макулатуры. Тогда он понял, что заработать деньги очень легко. Я сдаю практически все. Выбрасываю только органику. Больше денег, конечно, приносит лом. По собственному опыту знаю, что у каждого дома валяется немало металлических вещей, только собирающих пыль. Особенно, если это частный дом. Не стесняюсь и поднять с дороги какую-нибудь железку. Заработанные деньги откладывал, потому что за раз это не большие средства. Но сумма, собранная через год, вас приятно удивит».

Сдать металлолом Киев Гарчинский советует компании Макулатура.kiev.ua. Они работают на рынке более 15 лет и имеют более 8500 довольных клиентов. Их пункты приема есть по всему городу. Также предоставляют дополнительные комплексные услуги: выездной прием лома, демонтаж, бесплатную помощь грузчиков. Кроме металла, принимают пластиковые бутылки, стрейч-пленку, бумагу, аккумуляторы, полиэтилен, то есть практически все, что вы выбрасываете в мусорный бак, а могли бы продать. При этом специалисты компании постоянно следят за ценами на рынке и предлагают самые выгодные условия сотрудничества. Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте компании или по телефону (096) 477 20 80. 096 477 20 80

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