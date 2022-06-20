Рада одобрила реформу управления отходами, обязав производителей утилизировать мусор

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2207-1-д об управлении отходами. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, за это проголосовало 282 депутата.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, принятие этого рамочного закона позволяет начать изменения, которые необходимы Украине для того, чтобы стать членом Европейского союза.

В частности, закон позволит внедрить европейскую иерархию обращения с отходами, организовать планирование системы управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях, закрыть старые свалки, а оставшиеся привести к европейским нормам.

Также документ предусматривает создание условий для построения в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры по европейским правилам и открытие границ для инвесторов, установление принципа "загрязнитель платит" и обязательства производителей обеспечить полную утилизацию упаковки, которую они выпускают на рынок вместе с товарами.

Как указывают в ведомстве, этот закон лишь устанавливает рамку новых современных правил функционирования системы управления отходами в Украине, и на его основе будет разрабатываться ряд других необходимых секторальных законов, конечной целью которых является сделать обращение с отходами более эффективным и безопасным для людей и окружающей среды.

"Украина наконец-то делает первый шаг на пути к цивилизованному управлению отходами. Мы уже отстали от европейских соседей на 20-30 лет. Фактически, сегодня Украина является единственной страной в Европе, где государство не имеет контроля над отходами, а более 90% их захороняется в землю. Наша цель – быть полноправным членом ЕС, поэтому мы должны показать способность проводить реальные европейские реформы", - прокомментировал министр Руслан Стрелец.

Отметим, что этот законопроект был внесен группой из 16 депутатов во главе с председателем профильного комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олегом Бондаренко еще два года назад – в июне 2020 года. В первом чтении он был принят уже в июле того же года.

Источник фото: ru.depositphotos.com