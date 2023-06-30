Кабмин принял два решения, необходимых для реформ управления отходами и использования недрами

Кабинет министров на заседании 30 июня одобрил два решения, необходимые для дальнейшего проведения двух крупных реформ в окружающей среде. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, утвержден порядок разработки и утверждения региональных планов управления отходами. Им предусмотрена организация и процесс разработки таких планов; требования к их содержанию и наполнению; процедура согласования; механизм утверждения и обнародования; требования к внесению изменений в утвержденные планы и организация их выполнения.

"Фактически мы делаем еще один шаг, чтобы масштабная "мусорная" реформа наконец-то заработала в нашей стране. Для этого еще в начале пути важно определиться с наиболее оптимальными моделями управления отходами для каждого региона, с реальными потребностями, необходимой инфраструктурой, с технологиями и методами", – прокомментировал министр Руслан Стрелец.

По его словам, такое планирование ляжет в основу верхнеуровневого общенационального плана, являющегося одним из требований рамочного закона №2320-IX об управлении отходами, который вступит в силу уже 9 июля.

Кроме того, правительство утвердило порядок ведения Государственного реестра специальных разрешений на пользование недрами. Им определена процедура функционирования реестра и введен учет специальных разрешений на пользование недрами по единому порядку.

"Это нужно для того, чтобы украинцы узнавали о том, как используются украинские ресурсы, не из новостей в СМИ, а могли получить достоверную информацию в едином реестре – о каждом земельном участке, о каждом бенифициаре и владельце разрешения", - отметил глава Минприроды.

В свою очередь, инвесторы будут иметь бесплатный и свободный доступ ко всей геологической информации и смогут быстро и без лишней бюрократии получать разрешительные документы и планировать свою деятельность.

По словам Стрельца, упрощение административных процессов повлияет на инвестиционную привлекательность отрасли и в то же время позволит позаботиться о рациональном использовании природных ресурсов.