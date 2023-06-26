Угроза для инвестиций в недра: Бизнес раскритиковал возможное изменение процедуры оценки воздействия на экологию

Европейская Бизнес Ассоциация призывает депутатов Верховной Рады не поддерживать законопроект №8410 о внесении изменений в процедуру оценки влияния на окружающую среду во втором чтении в редакции, одобренной профильным комитетом парламента, а направить документ на доработку.

В бизнес-объединении указывают, что в целом поддерживают предлагаемые изменения, в частности в части стремление разработчиков к сокращению сроков осуществления процедуры ОВОС, переходу на электронный документооборот, а также возможности продолжения осуществления процедуры ОВОС на территориях, где ведутся боевые действия, или прилегающих к ним.

Однако за время подготовки документа ко второму чтению, отмечают в ЕБА, основные замечания предпринимателей относительно дискреционных полномочий уполномоченного органа, усиления зарегулированности процедуры и вмешательства в деятельность бизнеса не были учтены. Более того, предостережения бизнеса усилились из-за появления отдельных новых положений, вносящих дополнительную неопределенность в процедуру ОВОС.

Так, законопроект вводит возможность отказа предприятию в выдаче заключения об ОВОС, то есть предоставляет право уполномоченному органу воздержаться от принятия решения о допустимости или недопустимости осуществления хозяйственной деятельности.

При этом согласно действующему закону об ОВОС уполномоченный орган обязан принять решение и определить, может ли быть реализован тот или иной проект или нет и при этом предоставить соответствующие аргументы.

К тому же отказ в выдаче заключения об ОВОС со стороны уполномоченного органа считается нарушением законодательства об ОВОС и влечет наложение штрафов на должностных лиц, а при повторном нарушении – с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год, отмечают в ассоциации.

Также там обращают внимание на нечеткость предлагаемых оснований для отказа в выдаче вывода об ОВОС, в чем бизнес – на фоне массового характера злоупотреблений уполномоченных органов своими полномочиями и отсутствия ответственности за это – видит значительные коррупционные риски.

В качестве альтернативы, по мнению ЕБА, целесообразно оставить исключительно ссылки на основания для невыдачи заключения об ОВОС как разрешительного документа в соответствии с законодательством о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности.

Кроме того, ассоциация указывает, что выдавать решение о недопустимости осуществления деятельности в случае принятия закона в нынешнем виде будет возможно и в связи с установленными законами запретами или ограничениями.

"Например, компания-недропользователь приобрела на аукционе специальное разрешение на пользование недрами на определенный участок, на части которого есть объект ПЗФ. Далее компания проведет процедуру ОВОС на разведку и бурение, и через несколько лет в случае успешной деятельности решит строить новые объекты для деятельности в рамках этого участка, на что также необходимо делать отдельную процедуру ОВОС. Вот здесь и могут начаться трудности", - отмечается в комментарии ЕБА.

По новой норме законопроекта №8410, уполномоченный орган может выдать решение о недопустимости осуществления деятельности, то есть навсегда запретить компании реализовывать инвестиционный проект на участке, на который она предварительно законно получила разрешение и куда вложила немалые средства.

"На самом деле такой участок не должен вообще выставляться на аукцион, хотя Минприроды до сих пор согласовывает для дальнейшей продажи Госгеонедрами через электронные торги участки, которые пересекаются с объектами природно-заповедного или лесного фонда, таким образом, подтверждая возможность осуществления на них хозяйственной деятельности", – указывают предприниматели.

Более того, там отмечают, что ввиду тенденции расширения территорий и объектов, подлежащих режиму особой охраны, даже у тех недропользователей, на участках которых сейчас нет объектов ПЗФ, они могут "внезапно" появиться и компания об этом узнает уже постфактум, поскольку процесс расширения/создания объектов ПЗФ не требует согласования с бизнесом, если он не является непосредственно собственником земли.

"Следовательно, это потенциально коррупционное положение должно быть исключено из законопроекта или, как альтернатива, изменено на возможность уполномоченного органа выдавать решение о допустимости осуществления деятельности (положительное заключение ОВОС) с определенными экологическими условиями", - резюмируют в ЕБА.

Также там раскритиковали предложенную норму о проведении общественных слушаний об ОВОС во время военного положения в режиме видеоконференции. Их должна проводить либо подрядная организация, либо уполномоченный орган, в том числе и отдаленные территориальные общины.

"Нестабильность интернет-покрытия или его полное отсутствие, нехватка технического оборудования, а при условии воздушной сирены и необходимости перехода в бомбоубежища общественные слушания могут так и не начаться", - констатируют в объединении.

Там напоминают, что с середины 2020 года на время действия карантина общественные слушания, как часть процесса общественного обсуждения, были временно прекращены, и это никоим образом не мешало проходить процедуры ОВОС и предоставлять общественности свои замечания. Поэтому в ЕБА советуют продлить общественное обсуждение отчета об ОВОС без общественных слушаний до конца войны.

Как резюмировала координатор комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА Ольга Бойко, наиболее оптимальным решением было бы вообще оставить процедуру ОВОС без изменений - учитывая, что "предлагаемые изменения не только не имеют ничего общего с дерегуляцией бизнес-деятельности в Украине, но и сводят на нет евроинтеграционные усилия Украины, в частности, в сфере верховенства права и противодействия коррупции".

Отметим, что законопроект №8410 был внесен в парламент Кабинетом министров 1 февраля и принят в первом чтении 11 апреля. 22 июня комитет Рады по экологической политике и природопользованию рекомендовал принять его во втором чтении и в целом.